24 сентября 2025, 09:15

Фото: istockphoto / Three Spots

Российская армия продолжает наращивать темп наступления на ключевых участках фронта. На Угледарском, Покровском и Северском направлениях штурмовые группы успешно продвигаются вперед, закрепляясь на новых рубежах. Одновременно наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре ВСУ. Украинская армия, в свою очередь, продолжает попытки атаковать территории РФ беспилотниками. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Фото: istockphoto / shcherbak volodymyr



