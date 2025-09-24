Попытка удара по России 70 дронами, контратаки в Новоторецком и штурмы под Северском: последние новости СВО
Российская армия продолжает наращивать темп наступления на ключевых участках фронта. На Угледарском, Покровском и Северском направлениях штурмовые группы успешно продвигаются вперед, закрепляясь на новых рубежах. Одновременно наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре ВСУ. Украинская армия, в свою очередь, продолжает попытки атаковать территории РФ беспилотниками. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Массированная атака БПЛА ВСУВ ночь на 24 сентября российские силы ПВО успешно уничтожили 70 украинских беспилотников. Атаки зафиксированы над Белгородской, Курской, Ростовской и Волгоградской областями, а также над Республикой Крым и в акватории Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны России. Оперативные службы продолжают свою работу на местах падения обломков для оценки последствий и обеспечения безопасности местных жителей.
Двух людей доставили в больницу после атаки БПЛА ВСУ
Угледарское направлениеНа этом участке фронта сохраняется высокий темп продвижения. Подразделения, наступая от Ольговского и Новоивановки, приблизились к Успеновке, оставшееся расстояние до окраин села составляет около 1,5 км. Существенным тактическим достижением стало взятие под контроль дороги на Новогригоровку. Это создает серьезные логистические проблемы для украинского гарнизона. Кроме того, российские бойцы вытеснили противника из мощных укрепрайонов под Полтавкой и проводят зачистку лесных массивов, создавая угрозу флангу ВСУ.
Константиновское и Северское направленияЗдесь боевые действия отличаются высокой интенсивностью. В районе Константиновки российские войска установили контроль над дачными поселками на восточных подступах к городу, формируя плацдарм для дальнейшего развития наступления. Продолжаются ожесточенные бои в районе Плещеевки и Предтечино.
Основные усилия сосредоточены на окружении Северска. К югу от города штурмовые отряды совершили рывок вдоль реки Бахмутовка, продвинувшись на 3 км и заняв населенный пункт Переездное. С севера также достигнут успех — взята под контроль стратегически важная шахта № 6 юго-западнее Серебрянки. Артиллерия и авиация активно работают по позициям ВСУ в районе Звановки и Выемки. Параллельно развивается наступление на Ямполь и Дроновку.
Покровское направлениеИнициатива на этом участке фронта сохраняется за российскими подразделениями. Несмотря на ожесточенные встречные бои, в районе села Затышок была успешно отражена контратака ВСУ, после чего ВС РФ перешли в наступление в направлении Дорожного. Единственным локальным успехом противника стало незначительное продвижение в районе Новоторецкого, что не меняет общей оперативной обстановки.
Купянско-Харьковское направлениеОсобое стратегическое значение имеет битва за Купянск. Согласно последним данным, под контролем ВСУ в городе осталось менее 3000 зданий из 8000. Крупная группировка противника блокирована в северной и западной частях города. На южных окраинах российские подразделения сжимают кольцо вокруг боевиков националистических формирований. Успех в Купянске открывает возможности для развития наступления вглубь Харьковской области.
На других участках фронта продолжаются бои в городской застройке Заречного и Дерилово, установлен контроль над северной частью Новосёловки. В районе Шандриголово противник пытается контратаковать с использованием дронов.