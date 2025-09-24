Силы ПВО за ночь уничтожили 70 украинских БПЛА над российскими регионами
В минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 70 украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало МО РФ.
С 23:00 до 07:00 по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили летательные аппараты над несколькими регионами. Атаки произошли в Белгородской, Курской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Республике Крым и над акваторией Черного моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: