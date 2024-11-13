Правительство утвердило размеры выплат участникам СВО при получении ранений

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Российское правительство утвердило постановление о размере единовременной выплаты при получении участниками СВО ранений в зависимости от их тяжести. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь сумма выплаты за ранение в зоне проведения спецоперации будет исходить из тяжести полученной травмы.
Так, согласно новому постановлению, за тяжелые увечья положено, как и прежде 3 три миллиона рублей. Военнослужащим с легкими ранениями будут выплачивать один млн рублей. При этом в случае легкого ранения выплата составит 100 тыс. рублей.
13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о пересмотре выплат военнослужащим при получении ранения.
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В РФ могут пересмотреть выплаты за ранения на СВО в зависимости от их тяжести
Так, согласно новому постановлению, за тяжелые увечья положено, как и прежде 3 три миллиона рублей. Военнослужащим с легкими ранениями будут выплачивать один млн рублей. При этом в случае легкого ранения выплата составит 100 тыс. рублей.
13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о пересмотре выплат военнослужащим при получении ранения.
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Элина Позднякова