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Правительство утвердило размеры выплат участникам СВО при получении ранений

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Российское правительство утвердило постановление о размере единовременной выплаты при получении участниками СВО ранений в зависимости от их тяжести. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь сумма выплаты за ранение в зоне проведения спецоперации будет исходить из тяжести полученной травмы.

Так, согласно новому постановлению, за тяжелые увечья положено, как и прежде 3 три миллиона рублей. Военнослужащим с легкими ранениями будут выплачивать один млн рублей. При этом в случае легкого ранения выплата составит 100 тыс. рублей.



13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о пересмотре выплат военнослужащим при получении ранения.

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ГД приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества
13 ноября 2024, 17:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за причинение ущерба военному имуществу.
Изменения вносятся в закон «О материальной ответственности военнослужащих».

Таким образом, если добровольцы, как и контрактники причинят ущерб военному имуществу по неосторожности, то они будут нести материальную ответственность в размере причиненного ущерба. Однако сумма не будет превышать одного оклада месячного денежного содержания и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет.

При этом на добровольцев распространяются нормы о полной материальной ответственности за хищение хищения или умышленное уничтожение, повреждение и порчу.

Уточняется также, что из денежного довольствия добровольца будут удерживаться 20%.

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#сво
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Контрактник из Северной Осетии ударил себя топором по голове, чтобы не участвовать в СВО
Суд назначил шесть лет колонии бойцу СВО Бекназарову, ударившему себя топором
13 ноября 2024, 16:39

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд приговорил контрактника из Северной Осетии Манучехра Бекназарова, который ударил себя по голове обухом топора, чтобы не участвовать в спецоперации, к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Об этом сообщается на сайте Южного окружного военного суда.
«Окончательное наказание назначено Бекназарову М. У. путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в карточке дела.

Следствие установило, что Бекназаров ударил себя топором по голове, когда находился в зоне боевых действий. У него диагностировали рвано-ушибленную рану волосистой части головы, подкожную гематому правой теменно-височной области и параорбитальную гематому справа.

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#льготы
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#следствие
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Российские бойцы попали под газовую атаку и удары десятков дронов ВСУ
SHOT: российские солдаты выжили после газовой атаки и ударов десятков дронов ВСУ
13 ноября 2024, 16:33

Фото: istockphoto.com/ru/Anna_Anikina

Российские солдаты попали под газовую атаку и удары десятков дронов ВСУ в Клещеевке. Об этом сообщил командир штурмового взвода с позывным «Таксист» в беседе с SHOT.
По словам бойца ВС РФ, после удачного штурма подвала частного дома они решили покинуть позицию. Но атаки боевиком ВСУ не позволили им этого сделать. «Таксист» получил осколочное ранение ноги, один из товарищей регулярно менял ему повязки.

Спустя некоторое время противник устроил газовые атаки, из-за этого российским военным почти сутки пришлось провести в противогазах и респираторах.Также ВСУ отправили больше десяти дронов-камикадзе, отбиться от которых удалось благодаря устройству радиоэлектронной борьбы. ​Официального подтверждения данной ситуации от Минобороны России не поступало.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#удар
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Bild: ВСУ начали использовать американские снаряды для советской пушки «Пион»
13 ноября 2024, 16:23

Фото: istockphoto/bbsferrari

Вооружённые силы Украины получили снаряды американского производства для советских самоходных пушек 2С7 «Пион». Это орудие является самой тяжёлой пушкой в мире среди тех, что ещё эксплуатируются.
ВСУ используют пушки «Пион» в боях у города Дзержинск (украинское название — Торецк), сообщает немецкое издание Bild. Для стрельбы из этого орудия используются снаряды калибра 203 миллиметра, которые весят около 100 килограммов.

В публикации отмечается, что Украина израсходовала все запасы советских снарядов для «Пионов» ещё в 2022 году, поэтому до недавнего времени эти пушки не использовались. Однако затем снаряды калибром 203 миллиметра поступили из США.

Дело в том, что ещё в годы Второй мировой войны США выпускали буксируемую гаубицу M115 калибра 203 миллиметра. В 1950-х годах была разработана самоходная установка М110 того же калибра, которая активно использовалась во время войны во Вьетнаме. Эту систему сняли с вооружения армии США только в 1990-х годах, поэтому в арсеналах осталось некоторое количество снарядов калибра 203 миллиметра, которые теперь отправляются на Украину.

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#вооружения
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Боевики ВСУ бегут из Курской области
Подполье: более 20 военных ВСУ из теробороны сбежали из Курской области
13 ноября 2024, 16:14

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Более 20 солдат ВСУ без приказа руководства сбежали с позиций в Курской области на территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.
«По нашим данным, только за последние дни более 20 украинских военных из частей ТРО (территориальная оборона. — ред.) бросили свои позиции в Курской области и сбежали в сторону Сум», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям личного состава и техники 14 украинских бригад под Курском.

Сообщается, что удары были нанесены в приграничных районах Курской области, включая населенные пункты Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево и другие. По данным ведомства, операции проводились в нескольких районах, где сосредоточились украинские силы.


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#авиация
#операции
#всу
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Командира разведгруппы «Ахмата» с позывным Аид ранили в Курской области
13 ноября 2024, 15:52

Фото: istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид получил ранение во время выполнения боевой задачи в Курской области. Об этом проинформировал Telegram-канал «Дневник Мракоборцев».
В сообщении подчеркивается, что в связи с полученным ранением и необходимостью госпитальной помощи, командир группы временно не сможет выходить на связь. Отмечается, что ему необходим покой.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находясь в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил о ежедневных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, по его мнению, составляют около 1,5 тысячи человек.

До этого стало известно, что полицейские на Украине «зарабатывают», привозя граждан в ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы).

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#армия россии
#всу
#удар
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МИД РФ предупредило Запад, что если ВСУ ударит вглубь России, ответ будет разрушительным
13 ноября 2024, 15:50

Мария Захарова (Фото: riamediabank/ Сергей Гунеев)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Кремль воспримет разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России как непосредственное вовлечение стран НАТО в конфликт — это приведёт к разрушительным последствиям для Запада.
«Это изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями. Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них», — подчеркнула Мария Захарова.

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации также предупредила лидеров Запада, что они играют с огнём. Их действия подтверждают важность проведения специальной военной операции на территории Украины.

Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер предпримут последнюю попытку уговорить президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена дать разрешение для украинской армии бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России.

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НАТО планирует подготовить Украину для продолжения конфликта с Россией
Блинкен: НАТО хочет подготовить Киев для продолжения конфликта с РФ в 2025 году
13 ноября 2024, 15:46

Фото: istockphoto.com/ru/Michele Ursi

НАТО планирует оказать военную помощь Киеву в таком масштабе, чтобы ВСУ были готовы продолжить вести боевые действия в 2025 году. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет ТАСС.
По словам Блинкена, во время встречи все внимание уделялось тому, чтобы Киев в следующем году «мог быть в наиболее крепком состоянии».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обратился к Западу с призывом оказать критически важную помощь на фоне удара ВС России по военным объектам в Киеве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Российские военные нанесли удар по скоплениям ВСУ под Курском
Минобороны: ВС России нанесли удар по силам 14 бригад ВСУ в курском приграничье
13 ноября 2024, 15:37

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev

Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям личного состава и техники 14 украинских бригад под Курском. Об этом информирует МО РФ.
Сообщается, что удары были нанесены в приграничных районах Курской области, включая населенные пункты Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево и другие. По данным ведомства, операции проводились в нескольких районах, где сосредоточились украинские силы.

Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы шести украинских бригад в Сумской области Украины, сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Депутат Верховной рады озвучил реальные данные о потерях ВСУ на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операции
#сво
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