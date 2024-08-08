Где мы встанем — там Россия: Страна защищает семьи бойцов СВО, пока те защищают родину

Видео: Минобороны РФ
В России постоянно растет число тех, кто готов добровольно отправиться в зону спецоперации и заключить контракт с Минобороны РФ. За первую половину года это сделали уже порядка 190 тысяч человек.
Все участники и ветераны спецоперации являются людьми с активной жизненной позицией. Они осознанно идут на СВО для защиты своей родины в критический для нее момент.
При этом государство достойно оплачивает труд военных. Единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, бойцы получают не менее 210 тысяч рублей ежемесячно за выполнение боевых задач. Также существуют и дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год. В то же время военнослужащий получает 100% компенсации военной пенсии и выплаты за государственные и ведомственные награды.
Однако государство заботится не только о самих бойцах спецоперации. Не остаются без внимания и их семьи. Пока российские мужчины стоят на страже Отечества, страна заботится об их родственниках.
При этом дети военнослужащих имеют возможность бесплатно отдыхать в оздоровительных учреждениях, бесплатно обедают в школах и могут посещать кружки и секции без оплаты. Кроме того, компенсируются траты на коммунальные услуги.
Также для участников СВО и их семей предусмотрена льготная ипотечная программа, которая позволяет получить достойное и комфортное жилье. Также бойцы имеют возможность купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.
Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
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При этом государство достойно оплачивает труд военных. Единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, бойцы получают не менее 210 тысяч рублей ежемесячно за выполнение боевых задач. Также существуют и дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год. В то же время военнослужащий получает 100% компенсации военной пенсии и выплаты за государственные и ведомственные награды.
Однако государство заботится не только о самих бойцах спецоперации. Не остаются без внимания и их семьи. Пока российские мужчины стоят на страже Отечества, страна заботится об их родственниках.
«Я действительно чувствую на своей семье – государство им помогает», — рассказал лейтенант гвардии Дмитрий Анучин.Напомним, что дети участников спецоперации обеспечиваются бюджетными местами в лучших российских ВУЗах, при этом дети раненых или погибших бойцов могут поступить в учебное заведение даже без вступительных экзаменов.
При этом дети военнослужащих имеют возможность бесплатно отдыхать в оздоровительных учреждениях, бесплатно обедают в школах и могут посещать кружки и секции без оплаты. Кроме того, компенсируются траты на коммунальные услуги.
Также для участников СВО и их семей предусмотрена льготная ипотечная программа, которая позволяет получить достойное и комфортное жилье. Также бойцы имеют возможность купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.
«Нам есть чем гордиться. Российские военные показывают высокий моральный дух», — заключил лейтенант гвардии.Те, кто добровольно подписал контракт с Минобороны РФ, прекрасно понимают, что родина нуждается в них. Они выражают любовь к стране не словами, а делами.
Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова