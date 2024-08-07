Защита Родины – дело семейное: В зоне СВО одним из танков управляет российская семья

Фото: istock/Dmitry Andreev
В зоне СВО одним из танков полностью управляет российская семья. Об этом написало Минобороны России в своем Telegram-канале.
Сообщается, что танк, о котором идет речь, входит в группировку «Восток». Он оказывает эффективную огневую поддержку продвижению штурмовых подразделений на Угледарском направлении.
Экипаж боевой машины полностью состоит из близких родственников. Отмечается, что наводчик и механик-водитель являются братьями, командир боевой машины – их родной дядя.
По словам наводчика-оператора танка, цели у боевой машины разные: живая сила, техника, укрепрайоны, огневые точки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников под Николаевом
Маленькие железные шарики: Появились новые подробности о попытке атаки ВСУ на Воронеж
Появилась информация о переброске украинских националистов к Белгородской области
Экипаж боевой машины полностью состоит из близких родственников. Отмечается, что наводчик и механик-водитель являются братьями, командир боевой машины – их родной дядя.
«Подписали контракт, решили, что раз прадед воевал на танке, то и мы в танковую роту пойдем. Отучились и приехали сюда. Через какое-то время дядя отучился на командира танка и тоже приехал», – рассказал механик-водитель.
По словам наводчика-оператора танка, цели у боевой машины разные: живая сила, техника, укрепрайоны, огневые точки.
«Танк выезжает – по нему работаем, по БМП Bradley тоже работаем», — заключил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников под Николаевом
Маленькие железные шарики: Появились новые подробности о попытке атаки ВСУ на Воронеж
Появилась информация о переброске украинских националистов к Белгородской области
Дарья Осипова