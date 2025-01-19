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Российские бойцы у Курахово ликвидировали банду нацистов из ВСУ. Среди них оказался боевик с позывным Гебельс, последователь Гитлера, сделавший своим позывным фамилию главного пропагандиста нацистской Германии.
Раньше украинский военнослужащий направо и налево раздавал интервью журналистам, в которых рассказывал, что преклоняется перед идеями Третьего рейха. Именно этим он объяснял выбор позывного. При этом осталось неясным, куда при переводе с немецкого на украинский делась еще одна «б» из фамилии министра пропаганды гитлеровского правительства.
Военнослужащие российских войск показали каску Гебельса и нашивку с позывным с его экипировки. У еще одного боевика из ликвидированной группировки на форме обнаружена нашивка со шведским флагом. Скоро оба встретятся в аду со своими кумирами из нацистской Германии.
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Александр Бойцов