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В городе Курахово российский военнослужащий с позывным Босяк совершил героический поступок, уговорив 13 украинских солдат сдаться в плен. Российский солдат хотел избежать ненужных смертей.
Командир штурмовой роты 110-й мотострелковой бригады группировка «Южная», известный как Джексон, рассказал, что Босяк в одиночку вошел в здание, где находились вооруженные солдаты ВСУ. Он сумел убедить их сложить оружие, объяснив безвыходность их положения.
Накануне этого Босяк вместе с сослуживцем по прозвищу Шах захватил в плен украинского бойца, который по ошибке попал на российские позиции. После беседы Босяк отправил пленного к его сослуживцам в соседнее здание, а затем сам вошел внутрь. Благодаря этим действиям украинские военные приняли решение сдаться, что позволило избежать дальнейших боевых столкновений.
Однако героический поступок закончился трагедией. На следующий день при эвакуации пленных Босяк попал под артиллерийский обстрел и получил тяжелые ранения, от которых вскоре скончался. Его командир выразил глубокое сожаление по этому поводу.
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«Зашел к противнику на второй этаж, один. Вокруг него стояло 13 вооруженных солдат. Он в одиночку объяснил им, что у них нет выхода — они находятся в окружении — и что им лучше сложить оружие», — поделился подвигом подчиненного с РИА Новости Джексон.
Накануне этого Босяк вместе с сослуживцем по прозвищу Шах захватил в плен украинского бойца, который по ошибке попал на российские позиции. После беседы Босяк отправил пленного к его сослуживцам в соседнее здание, а затем сам вошел внутрь. Благодаря этим действиям украинские военные приняли решение сдаться, что позволило избежать дальнейших боевых столкновений.
Однако героический поступок закончился трагедией. На следующий день при эвакуации пленных Босяк попал под артиллерийский обстрел и получил тяжелые ранения, от которых вскоре скончался. Его командир выразил глубокое сожаление по этому поводу.
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Мария Моисеева