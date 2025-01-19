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Подразделения группировки «Центр» ВС РФ освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, также российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 66 дронов ВСУ и 3 снаряда HIMARS. Уточняется, что за сутки противник потерял в зоне группировки войск «Центр» до 535 боевиков и два БТР.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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