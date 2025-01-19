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Российские военные освободили Воздвиженку в ДНР

Группировка «Центр» освободила населенный пункт Воздвиженка в ДНР
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Подразделения группировки «Центр» ВС РФ освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.


По данным ведомства, также российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 66 дронов ВСУ и 3 снаряда HIMARS. Уточняется, что за сутки противник потерял в зоне группировки войск «Центр» до 535 боевиков и два БТР.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Daily Express: В перспективе РФ останется единственным победителем в конфликте
19 января 2025, 11:48

Фото: istockphoto/IherPhoto

Россия останется единственным победителем в украинском конфликте, если рассматривать долгосрочную перспективу. Сейчас это признают даже на Западе.
В частности, о неизбежной победе России в вооружённом противостоянии на Украине написал обозреватель издания Daily Express. В публикации отмечается, что Украина теряет военнослужащих и территории с «пугающей скоростью». Истощённые и деморализованные украинские войска физически не могут противостоять частям армии России, которые продолжают наступление в Донбассе.

Автор материала также отмечает, что на фоне военных поражений, экономической разрухи и усталости союзников от необходимости постоянно помогать Киеву, Украина сама заговорила о необходимости мирного урегулирования конфликта, чего ещё недавно невозможно было представить.

Возможно, после инаугурации 20 января избранный президент США Дональд Трамп сумеет подвигнуть конфликтующие стороны к мирным переговорам. Однако ему не удастся завершить конфликт за 24 часа, как он намеревался ранее, заключает обозреватель.

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SHOT: ВСУ перебросили в Курскую область элитный 73-й полк ССО
19 января 2025, 11:30

Фото: istockphoto/Olena_Z

Российские военные в Курской области фиксируют массовое передвижение техники НАТО, находящейся на вооружении ВСУ. Кроме того, командование перебросило туда элитный 73-й полк сил специальных операций (ССО).
За минувшие сутки российские военнослужащие в Курской области уничтожили более 130 солдат ВСУ, сообщает телеграм-канал SHOT. Ещё шестеро были взяты в плен. Разведка отмечает стягивание большого количества бронированной техники противника в район Суджи. Кроме того, там идёт формирование как минимум трёх батальонных групп.

То, что в российский регион завезён 73-й полк ССО Украины говорит о том, что противник, вероятно, готовится к проведению крупной наступательной операции. В 2024 году подразделения этого полка неоднократно пытались высадиться на острова в Херсонской области, в том числе на Тендровскую косу. Однако это сделать не удалось, а часть понесла серьёзные потери.

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Окружение ВСУ под Великой Новосёлкой и городом Суджи, стремительное наступление российских военных под Покровском: последние новости СВО
19 января 2025, 11:16

Фото: iStock/bruev

Российские военные продолжают уверенно контролировать ситуацию на поле боя, методично ликвидируя технику и живую силу противника на всей линии фронта. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область


В Курской области сохраняется напряжённая обстановка. Однако российские войска успешно атакуют противника с разных направлений, постепенно замыкая котел вокруг Суджи. В данный момент сражения разворачиваются в непосредственной близости от Суджи — единственного крупного населённого пункта в Курской области, который всё ещё находится под властью неприятеля. Текущая ситуация в этом районе позволяет предположить, что в ближайшее время в Судженском котле может оказаться значительное количество военнослужащих ВСУ. Российские военные подобрались к городу на расстояние четырех километров.

В районе Малой Локни и Погребков развернулись ожесточённые боевые действия. Российские военные атаковали позиции украинской армии в окрестностях посёлка Викторовка, а также в районе Погребка, который находится рядом с железной дорогой, и хутора Марьевка. В ходе боевых действий российским штурмовым группам удалось занять несколько позиций, оккупированных ВСУ в районе Погребок, а также приблизиться к населённым пунктам Орловка и Викторовка.

Угледарское направление


Вооружённые силы Российской Федерации успешно продвигаются в направлении населённого пункта Великая Новосёлка. Близлежащие населенные пункты Нескучное, Времевка, Мокрые Ялы уже находятся под контролем ВС РФ. В настоящее время военнослужащие ВСУ, дислоцированные в Великой Новосёлке, оказались в полуокружении.

Российскими войсками перекрыты пути снабжения ВСУ, а узкий коридор отступления через лесополосы на северо-западе находится под обстрелом российской артиллерии. Вооружённые силы Российской Федерации проводят операцию по захвату населённого пункта Великая Новосёлка с трёх направлений, постепенно сужая кольцо окружения. В настоящее время ВСУ вынужденно отошли за р. Кашлагач.

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Кураховское направление


Подразделения российской армии успешно продвигаются в районе реки Сухие Ялы. Они вытесняют украинские войска с северного берега реки, занимая позиции на восточной окраине населённого пункта Дачное.

Российские войска с высокой скоростью продолжают продвигаться на юг от населённого пункта Дачное. Захвачен стратегический пункт, находящийся к западу от Янтарного. Это дало возможность российским силам продвигаться вперёд и укрепляться на юго-восточном направлении, где украинские войска стараются сохранить свои позиции.

Покровское направление


Вооружённые силы Российской Федерации продолжают укреплять позиции на южном направлении, создавая основу для возможных наступательных действий на северных границах города Покровск. В то же время российские войска продолжают атаковать позиции противника как на западных, так и на восточных окраинах города, прорывая их оборону.

На западе российские войска заняли позиции в Котлино, установив контроль над шахтой №2. Это место имеет важное стратегическое значение для укрепления российских позиций и оказания давления на противника. К югу от Покровска официально подтверждено освобождение населённого пункта Петропавловка. Успех сопровождается наступлением российских войск в направлении Днепропетровской области. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации продвинулись на три километра между Петропавловкой и Славянкой, что говорит о высокой скорости продвижения.

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Дрон «Князь Вандал» станет полностью российским
Директор НПЦ «Ушкуйник» Чадаев: дрон «Князь Вандал» станет полностью российским
19 января 2025, 08:39

Фото: iStock/vadimrysev

Российские специалисты работают над импортозамещением компонентов оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский». Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает ТАСС.
Он отметил, что аппарат будет полностью состоять из российских компонентов. По словам Чадаева, соответствующую задачу могут выполнить уже в этом году.

В настоящее время работа также нацелена на то, чтобы финальное изделие производилось в РФ не в одном месте, а сразу в нескольких, подчеркнул директор НПЦ «Ушкуйник».

Напомним, FPV-дрон с оптоволоконной связью «Князь Вандал Новгородский» был создан специалистами НПЦ «Ушкуйник». Его успешные испытания состоялись в августе прошлого года, когда ВСУ вторглись в Курскую область.

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Мирошник прокомментировал информацию о зверствах ВСУ в Курской области
Мирошник: зверства ВСУ в Курской области показывают истинное лицо режима Киева
19 января 2025, 07:41

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Увечья на найденных в освобожденном селе Русское Поречное Курской области телах стали свидетельством истинного лица режима Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что в Курской области украинская сторона оставила «след нацистов».

«Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского», — подчеркнул Мирошник.

По его словам, на Западе закрывают глаза на преступления украинских боевиков, а также блокируют попытки международных расследований.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Силы РФ освободили еще одно село в ДНР и подняли триколор
Рогов: Войска РФ подняли флаг России в селе Ясеновое и наступают на Новоандреевку
19 января 2025, 03:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска завершили освобождение села Ясеновое, расположенного на западе ДНР. Они подняли над населенным пунктом триколор. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам РИА Новости, в селе завершается зачистка от остатков украинских боевиков.

«Наши воины подняли над селом Ясеновое триколор, заканчивается зачистка села от остатков украинских боевиков», — заявил Рогов.
Ясеновое находится северо-западнее города Курахово, который уже был освобожден ранее. Бои за этот населенный пункт начались несколько дней назад. Кроме того, российские войска продвинулись вглубь западного направления и вошли на окраины села Новоандреевка. Согласно Рогову, населенный пункт оказался окружен с трех сторон, а штурмовые действия за его освобождение уже начались.

Ранее сообщалось, что армия России нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Эта атака стала ответом на обстрелы американскими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры Белгородской области.

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#вс рф
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Минобороны: За час силы ПВО сбили восемь БПЛА над Крымом
19 января 2025, 01:07

Фото: istockphoto/aapsky

Киевский режим не прекращает попытки террористических атак на российскую территорию. Вечером 18 января дежурные силы противовоздушной обороны сбили на подлёте к Крыму восемь украинских беспилотников всего лишь за один час.
Об этом сообщило министерство обороны РФ. В своём официальном телеграм-канале сотрудники оборонного ведомства уточнили, что ВСУ пытались нанести групповой удар с использованием беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Республики Крым в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени.

Часом ранее два украинских беспилотника были сбиты силами ПВО над акваторией Чёрного моря. Ещё один дрон уничтожили уже над территорией полуострова.

Украинские боевики продолжают пытаться наносить удары по объектам на территории РФ. Большинство атак успешно пресекаются российскими системами ПВО.

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Российский солдат в одиночку заставил 13 бойцов ВСУ сдаться в Курахово
РИА Новости: боец РФ в Курахово ​уговорил сразу 13 солдат ВСУ сдаться в плен
19 января 2025, 00:11

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В городе Курахово российский военнослужащий с позывным Босяк совершил героический поступок, уговорив 13 украинских солдат сдаться в плен. Российский солдат хотел избежать ненужных смертей.
Командир штурмовой роты 110-й мотострелковой бригады группировка «Южная», известный как Джексон, рассказал, что Босяк в одиночку вошел в здание, где находились вооруженные солдаты ВСУ. Он сумел убедить их сложить оружие, объяснив безвыходность их положения.

«Зашел к противнику на второй этаж, один. Вокруг него стояло 13 вооруженных солдат. Он в одиночку объяснил им, что у них нет выхода — они находятся в окружении — и что им лучше сложить оружие», — поделился подвигом подчиненного с РИА Новости Джексон.
Накануне этого Босяк вместе с сослуживцем по прозвищу Шах захватил в плен украинского бойца, который по ошибке попал на российские позиции. После беседы Босяк отправил пленного к его сослуживцам в соседнее здание, а затем сам вошел внутрь. Благодаря этим действиям украинские военные приняли решение сдаться, что позволило избежать дальнейших боевых столкновений.

Однако героический поступок закончился трагедией. На следующий день при эвакуации пленных Босяк попал под артиллерийский обстрел и получил тяжелые ранения, от которых вскоре скончался. Его командир выразил глубокое сожаление по этому поводу.

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В освобожденном от ВСУ курском селе нашли трупы замученных до смерти мирных жителей
Readovka: В Поречном нашли подвалы с замученными до смерти силами ВСУ мирными жителями
18 января 2025, 23:51

Фото: iStock/nito100

Российские военные обнаружили тела мирных жителей со следами жестоких преступлений в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, освобожденном от сил ВСУ. В подвалах жилых домов были найдены трупы стариков со связанными руками, многочисленными травмами и следами пыток. Об этом передает telegram-канал Readovka, показывая жестокие кадры с жертвами.
На некоторых умерших виднелись синяки и пулевые ранения. По данным военных, многие из убитых могли умереть от голода и жажды. Судя по всему, солдаты ВСУ сначала натягивали пожилым людям на голову шапки, затем калечили ноги и оставляли умирать, истекая кровью.

«Российская газета» уточняет, что солдаты 352-го мотострелкового полка ВС ПФ, проводившие зачистку территории, наткнулись на следующие сцены: у одного из погибших были прострелены ноги, другое тело, лежащее у входа в подвал, оказалось разорвано на части. Возможно, взрывом гранаты.

Судя по обстановке, трагедия произошла несколько месяцев назад, когда село находилось под контролем ВСУ. Киевская пропаганда тем временем скрывала эти зверства, утверждая, что украинские военные «ведут себя как люди». Однако обнаруженные тела стариков опровергают эти заявления, свидетельствуя о зверствах в отношении жителей.

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