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Российские специалисты обнаружили в украинских беспилотниках аккумуляторы, которые применяются в марсианской программе НАСА. Об этом сообщил гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что при изучении первого поступившего FPV-беспилотника ВСУ, была обнаружена аккумуляторная батарея, которая использовалась США в ходе марсианской миссии НАСА. Это говорит о том, что американцы помогали украинцам в сборке дронов.
По словам Кузякина, в дронах также были обнаружены алюминиевые сплавы, которые применялись в американских космических программах.
Эксперт отметил, что такие элементы имеют высокую стоимость. Это указывает на то, что поставка производилась в условиях ограниченного времени и отсутствия других материалов.
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По словам Кузякина, в дронах также были обнаружены алюминиевые сплавы, которые применялись в американских космических программах.
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Анастасия Чинкова