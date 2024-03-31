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В беспилотниках ВСУ нашли батарейки от марсианской миссии НАСА

31 марта 2024, 11:21
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Российские специалисты обнаружили в украинских беспилотниках аккумуляторы, которые применяются в марсианской программе НАСА. Об этом сообщил гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что при изучении первого поступившего FPV-беспилотника ВСУ, была обнаружена аккумуляторная батарея, которая использовалась США в ходе марсианской миссии НАСА. Это говорит о том, что американцы помогали украинцам в сборке дронов.

По словам Кузякина, в дронах также были обнаружены алюминиевые сплавы, которые применялись в американских космических программах.


Эксперт отметил, что такие элементы имеют высокую стоимость. Это указывает на то, что поставка производилась в условиях ограниченного времени и отсутствия других материалов.

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#беспилотник
#космос
#программа
#всу
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Краснов: уголовные дела на века застолбят факты зверств украинских нацистов
31 марта 2024, 11:51

Фото: сайт Кремля

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что уголовные дела должны на века зафиксировать доказательства зверств украинских нацистов. Кадры со встречи опубликованы в Telegram-канале Зарубин.



Генпрокурор отметил, что в отношении ряда политиков Украины и Запада возбуждены уголовные дела, однако увидеть их на скамье подсудимых в настоящее время нереалистично. Краснов подчеркнул, что вся собранная информация и доказательства будут переданы для рассмотрения в справедливом суде.

Ранее сообщалось, что в ходе объявленного в Дагестане режима контртеррористической операции были задержаны трое террористов, которые готовились совершить теракт. У них было изъято подготовленное для этого оружие, в том числе самодельное взрывное устройство.

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#информация
#суд
#прокуратура
#уголовное дело
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Кличко заявил, что Украина не намерена отдавать России территории
31 марта 2024, 11:48

Фото: iStock/3dmitry

Заморозка конфликта на Украине и уступка территорий в настоящее время невозможна. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild.
Точка зрения о возможности заморозки конфликта ошибочна. Вместо этого Украине необходимо больше поддержки, а именно, поставки новых ракет для систем ПВО Patriot, подчеркнул Кличко.

Он добавил, что Киев не отдаст никаких территорий России. Такое развитие событий не рассматривается как компромисс.

Также мэр украинской столицы не стал отрицать вероятности нового наступления российских войск на Киев, который, по его словам, «был и остается целью» для России.

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#украина
#россия
#конфликт
#киев
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В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила отправку западных войск на Украину
31 марта 2024, 11:10

Фото: iStock/naumoid

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что отправка западных военных на Украину не исключена, передает Financial Times.
По словам Валтонен, сейчас не самое удачное время для отправки военных на Украину. В Финляндии данный вопрос не подлежит обсуждению в настоящий момент.

Однако министр подчеркнула, что в дальнейшем не следует ничего исключать. Валтонен добавила, что страны Запада еще не знают, к чему приведет противостояние, по этой причине не стоит «раскрывать все карты».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке французской армии на Украину. При этом лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что Макрон ведет страну к самоубийству подобными заявлениями и действиями.

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#финляндия
#военные
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В Одесской области произошел пожар на одном из энергообъектов
31 марта 2024, 10:04

Фото: iStock/sarawutk

В Одесской области в результате падения обломков дрона произошел пожар на одном из энергообъектов. Об этом сообщили силы обороны юга ВСУ в Telegram-канале.
О каком объекте идет речь, не уточняется. По данным источника, несколько населенных пунктов обесточено.

В настоящее время пожар потушен. Пострадавших нет. На месте происшествия ведутся работы по восстановлению.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#удар
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Гладков: Под обстрелом ВСУ Белгородской области пострадала женщина
31 марта 2024, 08:52

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В результате очередного обстрела Белгородской области со стороны ВСУ ранения получила мирная жительница, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу», — уточнил губернатор.

По его словам, в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины травмы получила женщина, в доме которой вспыхнул пожар. У пострадавшей ожог руки второй степени, всю необходимую медицинскую помощь ей удалось оказать прямо на месте происшествия, отметил Гладков.

Также под обстрелом пострадали 18 домовладений, в двух из них произошли возгорания. Пожары удалось экстренно ликвидировать.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
#всу
#обстрел
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Минобороны: три украинских дрона уничтожено над Ярославской областью
31 марта 2024, 08:42

Фото: iStock/aapsky

Силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что отражение атаки произошло около 6:00 по мск. По данным ведомства, все цели были успешно достигнуты.

Ранее сообщалось, что FPV-дроны «Джокер-10» научились выполнять задачи противовоздушной обороны и ближней противовоздушной обороны в России. В перспективе «Джокеры» смогут сбивать БПЛА Вооруженных сил Украины взрывчаткой и осуществлять постановку помех.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#беспилотник
#бпла
#город
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«Военный диктатор»: Глава Херсонской области высказался о Зеленском
Сальдо: Зеленский превратился в военного диктатора
31 марта 2024, 08:22

Отменив президентские выборы, глава Украины Владимир Зеленский превратился в военного диктатора, с таким заявлением выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью для РИА Новости.
«Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Сальдо.

Напомним, президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта, однако, Владимир Зеленский отменил их, сославшись на военное положение и мобилизацию. По его словам, в стране сейчас не время для проведения выборов.

Однако, как отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, полномочия Владимира Зеленского истекут 21 мая. В этот момент, по словам Азарова, Зеленский утратит право говорить от имени Украины.

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#украина
#выборы
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В ЛНР показали «подземный город» для возвращающихся с передовой бойцов ВС РФ
31 марта 2024, 08:09

Фото: iStock/Anna_Anikina

Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО показали кадры первого построенного в ЛНР «подземного города» для бойцов, вышедших с передовой. Об этом сообщает РИА Новости.
Цель подземного пункта заключается в обеспечении безопасности личного состава. В нем военные могут могут отдохнуть, привести себя в порядок и получить четырёхразовое горячее питание.

По данным источника, внутри подземных помещений на стенах висят картины детей-сирот из интернатов ЛНР. Отмечается, что данный объект продолжает совершенствоваться для бойцов.

Ранее сообщалось, что Россия заставляет ВС Украины размещать средства ПВО близко к фронту, нанося удары планирующими бомбами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#питание
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#лнр
#вс рф
#спецоперация
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Российские дроны «Джокер» приспособили к задачам ПВО
Гендиреторк ЦКБР Кузякин: FVP-дроны «Джокер-10» способны выполнять задачи ПВО
31 марта 2024, 06:15

Фото: iStock/vadimrysev

FPV-дроны «Джокер-10» научились выполнять задачи противовоздушной обороны (ПВО) и ближней противовоздушной обороны в России, сообщил генеральный директор компании «Центр комплексных беспилотных решений» (КЦБР) Дмитрий Кузякин, цитирует РИА Новости.
По словам Кузякина, в перспективе «Джокеры» смогут сбивать БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) взрывчаткой и осуществлять постановку помех. В будущем эта технология может стать более бюджетной альтернативой существующим противоракетным средствам.

«На дрон крепятся трубы от ложных тепловых целей самолетов, которые вместо высокотемпературной массы начиняются взрывчаткой и поражающими элементами. По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи, формирует облако осколков и сбивает беспилотники противника», – сообщил Кузякин.

Ранее «Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы».

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#дрон
#беспилотник
#бпла
#россия
#технологии
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