Минувшей ночью ПВО перехватила два беспилотника ВСУ в Белгородской области

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В ночь на 1 апреля российская противовоздушная оборона перехватила в небе над Белгородской областью два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны России.
Уточняется, что в небе над Белгородской областью было перехвачено два вражеских беспилотника.
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Элина Позднякова