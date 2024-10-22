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Генерал-депутат Андрей Гурулев предупредил ведущего программы Владимира Соловьева о потенциальной угрозе ракетного удара со стороны ВСУ по телестудии. Это заявление он сделал в ходе прямого эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Если мы говорим о том, что сегодня НАТО в прямую воюют. Если есть разговоры про дальнобойные ракеты. То первый удар будет сюда. Вот в эту студию», — заявил он.
По его словам, неизвестно, долетит ли ракета, однако уточнил, что на студию боевики точно направят снаряды.
Киев уже долгое время прилагает все усилия для привлечения НАТО к боевым действиям против России. Американский Центр стратегических и международных исследований подчеркивал, что если альянс решит вступить в прямой конфликт с РФ, это приведет к затяжным последствиям.
Напомним, что ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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