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Генерал-депутат Гурулев предупредил Соловьева о возможном ракетном ударе ВСУ по телестудии

Генерал Гурулев предрек удары ВС НАТО по студии Владимира Соловьева
22 октября 2024, 10:45
Фото: iStock/DeshaCAM

Фото: iStock/DeshaCAM

Генерал-депутат Андрей Гурулев предупредил ведущего программы Владимира Соловьева о потенциальной угрозе ракетного удара со стороны ВСУ по телестудии. Это заявление он сделал в ходе прямого эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Если мы говорим о том, что сегодня НАТО в прямую воюют. Если есть разговоры про дальнобойные ракеты. То первый удар будет сюда. Вот в эту студию», — заявил он.

По его словам, неизвестно, долетит ли ракета, однако уточнил, что на студию боевики точно направят снаряды.



Киев уже долгое время прилагает все усилия для привлечения НАТО к боевым действиям против России. Американский Центр стратегических и международных исследований подчеркивал, что если альянс решит вступить в прямой конфликт с РФ, это приведет к затяжным последствиям.

Напомним, что ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Гладков: дрон ВСУ атаковал машину под Белгородом, есть пострадавший
22 октября 2024, 11:23

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом, пострадал мужчина. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что все случилось на дороге Черемошное-Октябрьский.
«Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу с подозрением на перелом предплечья, а также осколочными ранениями рук и ног», — говорится в публикации.
Гладков добавил, что на месте ведут работу представители экстренных служб.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник регулярно атакует приграничные территории РФ, используя мирных жителей в качестве цели. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины. В Кремле подчеркивали, что СВО завершится, когда Россия достигнет всех целей.

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#вячеслав гладков
#война
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В Балашихе открылся образцово-показательный пункт отбора контрактников
22 октября 2024, 11:23

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В конце апреля 2023 года в подмосковной Балашихе по поручению главы региона Андрея Воробьёва был открыт Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Центр быстро зарекомендовал себя как один из лучших в стране, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Как отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, успех пункта обусловлен слаженной работой команды профессионалов — все работают на высоком уровне.

«Пункт отбора работает полтора года – это небольшой срок, а мы уже смело можем заявлять, что при обращении в него наши парни и вопросы свои решат, если не успели, и получат навыки военной подготовки на очень высоком уровне. Как мы неоднократно отмечали – работа выстроена комплексно, в режиме одного окна. По итогам 18 месяцев работы свыше 27 тысяч человек обратились в Центр, и более 25 тысяч из них подали заявление на заключение контракта», — сообщил Брынцалов.
Большинство новобранцев — жители Московской области, около 10 тысяч человек прибыли из других регионов.

Пункт предлагает полный спектр услуг для заключения контракта, уделяя особое внимание подготовке будущих бойцов.

Брынцалов также отметил, что при заключении контракта в Первую танковую армию военнослужащие могут рассчитывать на выплату в размере 2,3 миллиона рублей, из которых более 1,9 миллиона рублей — региональная поддержка, а 400 тысяч рублей — федеральная. Кроме того, предусмотрены различные льготы для семей участников специальной военной операции.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно получить на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии 7 495 990-77-77.

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#льготы
#игорь брынцалов
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СБУ обнаружила у чиновницы Украины российский паспорт сына и 450 тыс. долларов
22 октября 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Российский паспорт сына, а также 450 тысяч долларов обнаружила Служба безопасности Украины у одной из украинских чиновниц. Об этом республиканские силовики сообщили в социальных сетях.
«Служба безопасности разоблачила руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы на коррупционных схемах для уклонистов», — говорится в сообщении.
Кроме того, при обысках у фигурантки нашли ювелирную коллекцию. По информации СБУ, глава МСЭК указывала в декларации только официальную прибыль свыше двух миллионов гривен.

Чтобы скрыть неофициальные доходы, она записала на родственника три объекта недвижимости. Кроме того, женщина оформила себе и сыну инвалидность второй группы для получения льгот и соцвыплат.

Ранее сообщалось, за что ФСБ задержала крымчанина.

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#украина
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«Показать зубы России»: во Франции осудили идею отправки военных на Украину
Во Франции осудили идею экс-премьера Вальса об отправке военных на Украину
22 октября 2024, 10:29

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Идею экс-премьера Франции Мануэля Вальса об отправке военных на Украину осудил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети. Депутат призвал остановить «это безумие».
«Вальс совсем с ума сошел! Он очень хочет отправить французских солдат воевать на Украину и «показать зубы России»! Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие!» — сказано в публикации.
До этого экс-премьер говорил, что необходимо показать силу президенту России Владимиру Путину и подчеркнул, что для этого может потребоваться отправка солдат в зону боевых действий.

Недружественные к РФ страны стали всячески помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

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#украина
#война
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#россия
#франция
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Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск
Силовики подтвердили переброску в Курскую область устроивших бунт военных ВСУ
22 октября 2024, 10:25

Фото:istockphoto/N-sky

16-я бригада территориальной обороны Украины, ранее находившаяся на позиции под Курахово в Донецкой Народной Республике, была переброшена в Курскую область. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Ранее соответствующую информацию также подтвердило испанское издание El País, ссылающееся на украинских военных.

Согласно собеседнику агентства, военнослужащие находились на линии обороны под Курахово в Донецкой Народной Республике а, после инцидента, командование Вооруженных Сил Украины решило наказать их, направив бригаду на позиции в Курской области.

Собеседник отметил, что командование пытается хоть как-то улучшить ситуацию в Курской области за счет и без того деморализованных солдат.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины за сутки на курском направлении потеряли свыше 260 военнослужащих и 16 единиц бронетехники.

Боевики ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Украинские военные попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.

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ФСБ взяла крымчанина по подозрению в агентурном сотрудничестве с СБУ
22 октября 2024, 10:13

Фото:istockphoto/Diy13

Крымчанина по подозрению в агентурном сотрудничестве с СБУ задержала ФСБ, сообщили российские силовики.
«Задержан 51-летний житель Республики Крым, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурант контактировал с куратором через мессенджеры. В ведомстве добавили, что подозреваемый, по указанию куратора, извлек из тайника сим-карты, которые впоследствии перепрятал, а часть из них забрал с собой в Симферополь по месту жительства до следующих распоряжений. Также известно, что мужчине зачислили деньги на карту за выполнение задания.

Открыто уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией.

Задержанный под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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#крым
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#новости
#криминал
#уголовное дело
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Боец ВС РФ рассказал о 200 испанских и португальских наемниках в Часовом Яре
Боец Чукча: 200 испанских и португальских наемников ВСУ находятся в Часовом Яре
22 октября 2024, 10:10

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Около 200 наемников из Испании, Португалии и Кубы воюют в составе Иностранного легиона на стороне ВСУ в Часовом Яре. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».
Боец ВС РФ отметил, что вражеский гарнизон, несмотря на огромные потери, сохраняет боеспособность. Согласно информации разведки, на данном участке фронта ВСУ активно применяют подразделения Иностранного легиона, который укомплектован преимущественно наемниками из Латинской Америки и Южной Европы.

Однако, по словам «Чукчи», их боевой дух оставляет желать лучшего. Уточняется, что иностранные солдаты регулярно отказываются от выполнения боевых задач.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВСУ атакуют территорию возле Запорожской АЭС
Балицкий: украинские военные атакуют территорию возле Запорожской АЭС
22 октября 2024, 09:47

Фото: istock/Tomas Ragina

Украинские военные атакуют территорию возле Запорожской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА обьекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС», — написал он.

По его словам, в Энергодаре нет электроснабжения. Он сообщил, что по предварительным данным, есть один погибший.

Помимо этого, губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, избегая выхода на улицу до стабилизации ситуации. Балицкий добавил, что ПВО активно работает, а на месте происшествия трудятся оперативные службы.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стали известны причины, по которым люди на Украине отказываются выходить на работу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стали известны причины, по которым люди на Украине отказываются выходить на работу
«Страна.ua:» жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК
22 октября 2024, 09:46

Фото: istock/reflection_art

Жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы). Об этом информирует издание «Страна.ua».
По данным издания, один из блогеров выразил недовольство тем, что сотрудники станции техобслуживания отказываются выходить на работу. По его словам, из-за этого автомобили Вооруженных сил Украины остаются без ремонта.

Он отметил, что такая ситуация сложилась «из-за обстановки в городе». В последние дни в Харькове поступало множество сообщений о проверках со стороны ТЦК (военкоматов).

Помимо этого, на работу не выходят и сотрудники многих других профессий. Из-за возможных рейдов ТЦК отказываются работать грузчики, курьеры, работники фастфуда, специалисты по ремонту окон и дверей, сантехники, а также мужской персонал предприятий из разных сфер и многие таксисты.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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#бпла
#сво
#всу
#военком
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