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Губернатор Гусев: в Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА

22 октября 2024, 09:25
Фото: istock/Distortion Media

Фото: istock/Distortion Media

В Воронежской области потушили пожар на месте падения вражеского БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Гусев.
По его словам, незначительно повреждены стены одного из цехов предприятия. Он отметил, что пострадавших в результате происшествия нет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.



Ранее сообщалось, что из-за вражеского БПЛА в Тамбовской области произошел взрыв на предприятии «Биохим». Пожар был потушен в 6:24 утра. На месте происшествия находятся все необходимые службы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стали известны причины, по которым люди на Украине отказываются выходить на работу
«Страна.ua:» жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК
22 октября 2024, 09:46

Фото: istock/reflection_art

Жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы). Об этом информирует издание «Страна.ua».
По данным издания, один из блогеров выразил недовольство тем, что сотрудники станции техобслуживания отказываются выходить на работу. По его словам, из-за этого автомобили Вооруженных сил Украины остаются без ремонта.

Он отметил, что такая ситуация сложилась «из-за обстановки в городе». В последние дни в Харькове поступало множество сообщений о проверках со стороны ТЦК (военкоматов).

Помимо этого, на работу не выходят и сотрудники многих других профессий. Из-за возможных рейдов ТЦК отказываются работать грузчики, курьеры, работники фастфуда, специалисты по ремонту окон и дверей, сантехники, а также мужской персонал предприятий из разных сфер и многие таксисты.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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#бпла
#сво
#всу
#военком
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Боец ВС России сообщил о наступательных боях в северо-восточной части Часова Яра
Боец Чукча: ВС РФ ведут наступательные бои в северо-восточной части Часова Яра
22 октября 2024, 09:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска ведут наступательные бои в северо-восточной части Часова Яра. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».
По его словам, военные ВС РФ пересекли линию канала, которая является препятствием, разделяющей населенный пункт на несколько частей. В настоящее время ведутся наступательные бои в северо-восточной части города.

«Чукча» уточнил, что пока под вражеским контролем остается большая часть городской застройки, а также дачные поселки в западной части Часова Яра. Боец заключил, что российские артиллеристы также установили огневой контроль на основных путях подвоза оружия и пополнения личного состава противника, однако для решения логистических задач ВСУ используют проселочные дороги в северной и западной частях ​населенного пункта.

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В транспорте Екатеринбурга появились инструкции о поведении при обнаружении БПЛА
22 октября 2024, 09:13

Фото: istock/Dmitry Potashkin

В Российской Федерации подготовились к возможному появлению украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за Уралом. Об этом информирует портал E1.RU.
Сообщается, что администрация Екатеринбурга разместила в общественном транспорте листовки с рекомендациями о том, как действовать при обнаружении БПЛА в небе над городом.

В документе содержится призыв незамедлительно сообщать о появлении дрона в оперативные службы. Необходимо указать адрес, где он был замечен, его внешний вид и поведение. Помимо этого, жителей города начали инструктировать в случае объявления воздушной тревоги.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 5 регионами Российской Федерации.

До этого стало известно, что ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Удар по Тульской области, обстановка в Курской области, штурм Суджи: последние новости СВО
22 октября 2024, 09:10

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Курской области за сутки были отражены две контратаки ВСУ. Российские войска продолжают продвигаться и наносить урон западной технике противника. На Запорожском и Донецком направлениях ВС РФ также завладели инициативой. Украинские силы, в свою очередь, предприняли очередную попытку атаки российской территории с использованием БПЛА. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область


В Курской области освобождены еще четыре населённых пункта: деревни Ветрено, Матвеевка, Жебловка и Дуровка. Бои продолжаются в районе деревни Кругленькое, а в Кореновском районе остаются заблокированными до 2000 украинских боевиков. Ведутся ожесточенные сражения за Любимовку, при этом погода пока способствует активным боевым действиям, которые обе стороны стремятся использовать. До наступления распутицы бои будут продолжаться с высокой интенсивностью.

В Суджанском районе идут тяжелые столкновения за Михайловку, Плехово и Малую Локню, где противник упорно держит позиции. В Глушковском районе продолжается противостояние на государственной границе. В настоящее время ВС РФ готовятся к штурму Суджи.
Украинские военные попали в плен в Курской области из-за заклинивших автоматов
Украинские военные попали в плен в Курской области из-за заклинивших автоматов

Визит командующего Сырского на этот участок фронта подчеркивает его стратегическую важность для Киева и его западных союзников. Ожидается, что после этого события сюда будут направлены дополнительные резервы из наиболее боеспособных бригад. Потери ВСУ за весь период боёв в Курской области уже превысили 25 тысяч человек.

Российские войска продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары по тыловым районам ВСУ в Сумской и Черниговской областях, что приводит к серьезным небоевым потерям противника. Резервы врага истощаются, не достигнув линии фронта и не сделав ни единого выстрела.


Взрыв в Тамбовской области


В Тамбовской области на территории завода «Биохим» произошел взрыв, вызванный атакой дрона ВСУ. Губернатор региона сообщил, что хлопок был слышен в пять утра. Предполагается, что инцидент стал результатом действия беспилотного летательного аппарата ВСУ. Жертв удалось избежать.
Фото: istockphoto/Oselote

Атака на спиртзаводы в Тульской области


В Тульской области два спиртзавода подверглись атакам БПЛА ВСУ. В результате были повреждены здания на Ефремовском спиртзаводе и заводе в поселке Лужковский Суворовского района. Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что жертв и пострадавших нет.


Атака по Брянской области


ВСУ совершили несколько попыток атак на Брянскую область, применяя БПЛА. По информации губернатора Александра Богомаза, было зафиксировано шесть атак на российский регион. Разрушений и жертв нет.

Запорожское направление


В Запорожской области, к северу от Вербового, российские военные нанесли авиаудар по позициям ВСУ. Как сообщает Минобороны РФ, удар был обеспечен передовыми авианаводчиками 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ. В операции участвовали экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, вооруженных противотанковыми ракетными комплексами «Вихрь», а также штурмовиков Су-25 с авиационными ракетами.

Красноармейское направление


ВС РФ успешно уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ. В операции задействован расчет гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск «Центр», сообщило Министерство обороны России.


Ореховское направление


Артиллерийские подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям украинских войск, замаскированным в лесистой местности на ореховском направлении. Как информирует российское оборонное ведомство, артиллеристы использовали орудия Д-30 для выполнения этой задачи.

Купянское направление


ВС РФ сохраняют преимущество над Вооруженными Силами Украины. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Россия имеет перевес сил и активности в этом регионе.
Фото: iStock/vadimrysev


Донецкое направление


Вокруг Верхнекаменска завершается окружение противника силами российской группы «Юг» в Донецкой Народной Республике. Ведутся ожесточенные бои недалеко от Серебрянки, Ивано-Дарьевки, Миньковки, Ступочек, Предтечина и Курахова. В этом районе фронта активно действуют казаки из 6-й бригады ВС РФ. В ходе столкновений вооруженные силы Украины, представленные 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированными, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригадами, понесли значительные потери, утратив около 50% личного состава, а проблемы с мобилизацией препятствуют быстрому восстановлению сил.

Часовоярское направление


Самые интенсивные бои происходят в Часовом Яре и окрестностях. Российские десантники, проявив решительность, переправились через канал Северский Донец – Донбасс и оттеснили противника на 2,5 км от этой стратегически важной воды. В зоне ответственности ОГВ «Юг» украинская армия несет тяжелые потери — более 700 убитых и раненых. Юлиан Рёпке из Bild предполагает, что российские войска будут наступать на центр города с севера, отмечая, что «оборона Часова Яра прорвана после пяти месяцев затяжных боев».

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Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской стал снайпером
Mash: Алексей Блиновский стал снайпером в зоне СВО
22 октября 2024, 09:08

Фото: iStock/Artem Zakharov

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей Блиновский стал снайпером. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Блиновский прошел полный курс и успел «отработать в паре» под Красногоровкой в ДНР. В скором времени мужчина может снова отправиться в расположение одной из бригад ВС РФ.

Как сообщили сослуживцы Блиновского, после завершения обучения ему предоставили личную снайперскую винтовку Драгунова. Также во время тренировок муж скандальной блогерши помогал командирам обучать новобранцев.

Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте текущего года. Предполагалось, что этот факт поможет в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.

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ВСУ потеряли стратегические высоты в ЛНР
Марочко: ВСУ потеряли стратегически важные высоты у села Терны на севере ЛНР
22 октября 2024, 08:42

Фото: istock/Irina Piskova

Украинские военные потеряли стратегически важные высоты у села Терны на севере ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Марочко отметил, что в результате продвижения российских войск были уничтожены опорные пункты противника восточнее населенного пункта Терны. Он добавил, что эти позиции украинских вооруженных формирований располагались на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских боевиков.

Эксперт рассказал, что украинское командование пыталось вернуть утраченные позиции, однако некоторые штурмовики, по его словам, покинули поле боя, поэтому ожидания руководства не оправдались.

В одном из российских регионов на предприятии произошел взрыв, вызванный БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв
#бпла
#сво
#удар
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В одном из российских регионов на предприятии произошел взрыв, вызванный БПЛА
Из-за БПЛА в Тамбовской области произошел взрыв на предприятии «Биохим»
22 октября 2024, 08:22

Фото: istock/abadonian

Из-за вражеского БПЛА в Тамбовской области произошел взрыв на предприятии «Биохим». Об этом проинформировал в своем Telegram-канале глава региона Максим Егоров.
По его словам, предположительно в результате прилета БПЛА на предприятии акционерного общества «Биохим» произошел взрыв в 5:20 утра с последующим возгоранием. Он отметил, что пострадавших нет. Помимо этого, сообщается, что пожар был потушен в 6:24 утра. На месте происшествия находятся все необходимые службы.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что один из аэропортов России приостановил прием и отправку рейсов из-за атаки вражеских БПЛА.

До этого Минобороны России сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 5 регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дроны
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В Южной Корее захотели отправить своих военных на Украину из-за КНДР
Newspim: власти Южной Кореи рассматривают отправку военных на Украину
22 октября 2024, 08:12

Фото: iStock/Im Yeongsik

В Южной Корее местные власти рассматривают вариант отправки своих военных специалистов на территорию Украины. Об этом сообщает агентство Newspim.
Южнокорейский персонал на Украине, в случае отправки, будет состоять из экспертов в области северокорейской разведки и тактики противника. Уточняется, что солдаты Южной Кореи могли бы принимать участие в допросах или помогать с переводом, если бойцы КНДР, которых якобы отправят в зону СВО, попадут в плен.

Согласно информации источника, военные специалисты Южной Кореи смогут предоставить Киеву ценные данные о тактике, доктрине северокорейских ВС, действиях подразделений, а также психологии и моральном духе военнослужащих.

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ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области
22 октября 2024, 07:48

Фото: istock/Vladimir Zapletin

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
«Взрывы в населенном пункте Ахтырка (Сумская область), прилет по бывшему химическому складу, который используется как склад БК», — сказал он.

Помимо этого, Лебедев отметил, что более тридцати погибших бандеровцев. Кроме того, по его словам, также пострадала техника, находящаяся на аэродроме сельхозавиации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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