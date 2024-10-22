Губернатор Гусев: в Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА

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В Воронежской области потушили пожар на месте падения вражеского БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Гусев.
По его словам, незначительно повреждены стены одного из цехов предприятия. Он отметил, что пострадавших в результате происшествия нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что из-за вражеского БПЛА в Тамбовской области произошел взрыв на предприятии «Биохим». Пожар был потушен в 6:24 утра. На месте происшествия находятся все необходимые службы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что из-за вражеского БПЛА в Тамбовской области произошел взрыв на предприятии «Биохим». Пожар был потушен в 6:24 утра. На месте происшествия находятся все необходимые службы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова