Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск

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16-я бригада территориальной обороны Украины, ранее находившаяся на позиции под Курахово в Донецкой Народной Республике, была переброшена в Курскую область. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Ранее соответствующую информацию также подтвердило испанское издание El País, ссылающееся на украинских военных.
Согласно собеседнику агентства, военнослужащие находились на линии обороны под Курахово в Донецкой Народной Республике а, после инцидента, командование Вооруженных Сил Украины решило наказать их, направив бригаду на позиции в Курской области.
Собеседник отметил, что командование пытается хоть как-то улучшить ситуацию в Курской области за счет и без того деморализованных солдат.
Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины за сутки на курском направлении потеряли свыше 260 военнослужащих и 16 единиц бронетехники.
Боевики ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Украинские военные попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.
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Согласно собеседнику агентства, военнослужащие находились на линии обороны под Курахово в Донецкой Народной Республике а, после инцидента, командование Вооруженных Сил Украины решило наказать их, направив бригаду на позиции в Курской области.
Собеседник отметил, что командование пытается хоть как-то улучшить ситуацию в Курской области за счет и без того деморализованных солдат.
Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины за сутки на курском направлении потеряли свыше 260 военнослужащих и 16 единиц бронетехники.
Боевики ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Украинские военные попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.
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Дарья Осипова