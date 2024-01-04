ВС РФ уничтожили РСЗО «Ольха» и Vampire на Купянском направлении

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Несколько украинских РСЗО «Ольха» и Vampire были уничтожены российскими военными на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, что именно такими реактивными системами залпового огня были нанесены удары по Белгороду в минувшую субботу.
В ведомстве добавили, что подразделения «Западной» группировки войск и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике сразу пяти механизированных бригад ВСУ. Также была уничтожено вооружение и личный состав бригады территориальной обороны около населённых пунктов Новоегородка, Ивановка и Бестовое в Харьковской области.
В Минобороны подсчитали, что всего было уничтожено около 100 украинских военных, две боевые машины пехоты, РСЗО «Ольха» и три Vampire производства Чехии.
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В ведомстве добавили, что подразделения «Западной» группировки войск и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике сразу пяти механизированных бригад ВСУ. Также была уничтожено вооружение и личный состав бригады территориальной обороны около населённых пунктов Новоегородка, Ивановка и Бестовое в Харьковской области.
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Анастасия Чинкова