Генерал ФРГ не исключил применения Украиной Patriot для поражения целей над РФ

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Глава специального штаба по вопросам Украины при МО Германии Кристиан Фройдинг заявил, что украинские военные будут использовать над территорией РФ переданные Берлином ЗРК Patriot.
Он отметил, что системы Patriot теперь будут использоваться в районе Харькова и над Россией. По его словам, они идеально подходят для борьбы с самолетами РФ.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия сняла ограничения на нанесение Украиной ударов по целям на территории России немецким оружием. Это необходимо для борьбы с продвижением российских войск в Харьковской области. Он подчеркнул, что власти страны убеждены в наличии у Украины права защищаться от таких атак. В связи с этим украинская армия может использовать поставленное ей западное оружие, в том числе и немецкое.
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