Фото: iStock/ChristinLola
Cотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) принудили духовенство всех конфессий доносить на прихожан, сообщили в пророссийском подполье города Херсон, передает РИА Новости.
Как отмечает источник, священнослужители вынуждены доносить на свою паству под страхом принудительной мобилизации.
Ранее стало известно, что сотрудники СБУ, курирующие религиозные организации, обязаны с помощью угроз убеждать прихожан вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), что началось после публикации нового закона о мобилизации.
Читайте также:
На Украине предложили сделать всех женщин военнобязанными с 18 лет
Украинские военкомы начали искать призывников в церквях
«Насильно мобилизуют бездомных граждан»: На Украине сотрудники ТЦК набирают военных
«Сбушники принуждают настоятелей протестантских церквей, Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ, ПЦУ и других доносить на прихожан», – отметил он.
Ранее стало известно, что сотрудники СБУ, курирующие религиозные организации, обязаны с помощью угроз убеждать прихожан вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), что началось после публикации нового закона о мобилизации.
Читайте также:
На Украине предложили сделать всех женщин военнобязанными с 18 лет
Украинские военкомы начали искать призывников в церквях
«Насильно мобилизуют бездомных граждан»: На Украине сотрудники ТЦК набирают военных
Александр Климов