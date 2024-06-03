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Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran сделал прогнозы о численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинская армия может остаться без солдат при сохранении нынешних темпов потерь.
«Ежедневные потери украинской армии ужасающие. При текущих темпах к концу года число погибших и раненых украинцев будет больше, чем у Украины сейчас солдат», – подчеркнул эксперт.
Меркурис добавил, что в настоящее время бригады ВСУ имеет в два раза меньшую численность, чем полагается. По мнению аналитика, командиры отправляют войска в бой только после нескольких дней тренировок.
Он заявил, что Запад вынудил Киев мобилизовать молодежь, и через некоторое время пожилых тоже отправят на фронт.
Ранее Меркурис говорил о панике президента Украины Владимира Зеленского и Запада после падения Авдеевки.
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Александр Климов