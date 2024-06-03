Новые российские самоходки заметили в зоне проведения СВО

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Новые российские самоходки 2С43 «Мальва» обнаружили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на харьковском направлении, передает Telegram-канал «Артиллерия».
Отмечается, что максимальная скорость машины, появившейся в зоне боевых действий, составляет до 80 километров в час, а запас топлива достигает 1000 километров. В качестве ходовой платформы на самоходках используется четырехосный вездеход БАЗ-6610-027 «Вощина» Брянского автозавода. На нее установили двигатель ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 лошадиных сил.
Ранее, в августе 2023 года, Министерство обороны заключило контракт с Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) «Буревестник» на поставку самоходных гаубиц на колесном шасси 2С43 «Мальва».
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