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Инициатива на всех участках фронта принадлежит российской стороне, заявил немецкий генерал Кристиан Фройдинг в беседе с журналистами NDR.
«Россия на всех участках фронта владеет инициативой и продвигается также вперед с точки зрения завоевания территории быстрее, чем мы это видели до лета и, в особенности, в Донбассе», — сказал офицер.
Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ добавил, что киевский режим находится сейчас в крайне напряженной ситуации на поле боя.
Вместе с тем генерал уверен, что о скором завершении украинского кризиса пока рано говорить.
Российская спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан.
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Никита Кротов