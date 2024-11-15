Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Красном Лимане

Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, пообещал передать посольству США на Украине документы с доказательствами о концлагере в штаб-квартире СБУ. Об это он заявил в своем телеграм-канале. Ранее он писал, что пыточную организовали в 2022 году в главном офисе СБУ в Киеве.