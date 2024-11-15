Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Красном Лимане

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Пункт временной дислокации ВСУ был поражен в результате удара в Красном Лимане ДНР. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, около 13:45 «прилетело в микрорайон Южный».
«По информации агентуры, удар пришелся по пункту временной дислокации ВСУ в районе Краснолиманского медицинского колледжа», — передал он.\Ранее Лебедев сообщал, что пророссийское подполье совершило диверсию на электроподстанции «Сергеевка» в Черниговской области, обесточив украинский зенитно-ракетный комплекс и оставив без связи станцию войск связи ВСУ. Диверсия, по его информации, была проведена за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.
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