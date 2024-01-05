Генерал Кривонос: Наступление России на Чернигов станет проблемой для ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Генерал ВС Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ ведут в Донбассе активные боевые действия, растягивая силы украинской армии на множество направлений.
Украинский генерал подчеркнул необходимость ускорения мобилизации в стране и повышения уровня подготовки военнослужащих ВСУ для предотвращения катастрофы на фронте и эффективного противостояния России.
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