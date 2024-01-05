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Министр обороны Украины Умеров рассказал коллеге из Польши о ситуации на фронте

05 января 2024, 18:09

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал о ситуации на фронте коллеге из Польши Владиславу Косиняку-Камышу. Об этом украинский министр сообщил в соцсети X.

«Состоялся продуктивный разговор с вице-премьером Польши, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом», — говорится в публикации.

Умеров также поздравил Косиняка-Камыша с назначением и предоставил актуальную информацию по ситуации на передовой. Кроме того, глава МО Украины пригласил польского коллегу в Киев.

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#киев
#рф
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Власти Непала прекратили выдавать разрешения на работу в РФ и на Украине
05 января 2024, 18:20

Фото: iStock/Anna_Anikina

Непальские власти запретили выдачу разрешений на работу гражданам в России и на Украине из-за того, что участились случаи их вербовки для участия в вооруженном конфликте.
Himalayan Times пишет, что непальский Департамент занятости сообщил, что существуют свидетельства того, что граждане страны участвуют в боях. Для них это закончилось неблагополучно. Некоторые из них оказались в плену.

Директор Департамента иностранной занятости Кабирадж Упрети сообщил, что выдача разрешений на работу в РФ и на Украине пока приостановлена.

6 декабря стало известно, что непальские полицейские задержали 10 непальцев, которые могли вербовать людей в российскую армию.

10 задержанных брали с безработных парней по $9 тысяч под предлогом продажи туристических виз, а потом отправляли их в Россию через ОАЭ для призыва в ВС РФ.

Ранее власти Непала обратились к России с просьбой вернуть на родину тела граждан, которые принимали участие в конфликте на Украине в составе ВС РФ.

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#сво
#работа
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Депутат Верховной Рады Рудык сравнила удар ВКС РФ по Киеву с Армагеддоном
05 января 2024, 17:21

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Депутат Верховной Рады Украины Кира Рудык прокомментировала российскую атаку по стратегическим объектам в Киеве, сравнив её с Армагеддоном. Об этом пишет Business Insider.
«Звук был похож на то, каким вы могли бы себе представить Армагеддон», — цитирует издание слова украинского парламентария.

При этом она не уточнила, удалось ли киевским расчётам ПВО перехватить какие-либо снаряды.

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#пво
#киев
#атака
#россия
#украина
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Жителям Белгорода предложено выехать в Старый Оскол и Губкин
05 января 2024, 17:15

Фото: iStock/Standart

Власти Белгородской области заявили о готовности в целях безопасности вывезти семьи из Белгорода в Старый Оскол и Губкин.
Для временного переезда необходимо оставить заявку. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Людям предлагается уехать из Белгорода в Старый Оскол и Губкин. Сообщается, что там они будут находиться в теплых и безопасных номерах столько времени, сколько это будет нужно.

«Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона, значит буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь», - заявил Вячеслав Гладков.
В данный момент перевезено несколько семей. Все, кто желает выехать из города, нужно обратиться в приемную губернатора
Белгородской области или в приемную мэра Белгорода Валентина Демидова.

Заявки принимают по телефонам 122 или 112.

Напомним, Белгород атаковали ВСУ вечером 29 декабря. Наибольший урон нанесли 30 декабря. Погибли 25 человек, более 100 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.

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#всу
#украина
#белгород
#новости
#эвакуация
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RS: Украину ждёт крах без финансовой помощи Америки
05 января 2024, 14:35

Фото: istockphoto/JARAMA

Ситуация для украинской стороны на фронте будет ухудшаться, потому что США прекратили финансово помогать Киеву.
Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft пишет, что у США официально закончились деньги для Киева.

«Пока конгресс обсуждает, что делать дальше, положение Киева с военной точки зрения будет неизбежно ухудшаться», — считает Эколс.
Автор статьи отметил, что от решения Америки по финансированию зависит финал конфликта на Украине.

«Не будет большим преувеличением сказать, что то, что произойдет на Капитолийском холме в течение следующих нескольких недель, может решающим образом определить следующую фазу конфликта», — считает эксперт, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что запасы снарядов ВСУ исчерпаны, военным приходится использовать то, что не всегда подходит для поражения целей. Об этом сержант украинской армии Александр рассказал испанской газете El Pais.

По его словам, многие механизированные бригады ВСУ попали в ситуацию, когда им совершенно недостаёт боеприпасов. Он отметил, что в связи с этим военным приходится использовать всё, что у них есть в наличии, но это далеко не всегда подходит для поражения целей.

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#сво
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В течение недели в плен решили сдаться 13 бойцов ВСУ
05 января 2024, 14:27

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На этой неделе в плен сдались 13 бойцов Вооруженных сил Украины.
Об этом рассказали журналистам в Минобороны России. 8 украинских солдат сдались в плен на купянском направлении.

Также на этой неделе Россия освободила 248 российских военных из украинского плена. Возвращение бойцов домой стало возможным благодаря переговорам.

Также сообщалось, что в Минобороны подвели итоги награждения личного состава. 272 человека стали Героями России за период проведения СВО.

С 22 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции Министерство обороны наградило 272 человек медалью Героя Российской Федерации — государственная награда Российской Федерации. Это высшее звание, которое присваивают за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига.

Также свыше 320 тысяч военных получили государственные награды.

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#всу
#плен
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Средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» в Чёрном море — Минобороны
05 января 2024, 14:14

Фото: iStock/aapsky

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над северо-западной частью Чёрного моря противокорабельную ракету «Нептун». Об этом пишет РИА Новости.
«Пятого января 2024 года около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории РФ», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские военные за неделю уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, четырнадцать тактических ракет «Точка-У», три ЗРК С-200, переделанных для стрельбы по наземным целям, 107 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 253 БПЛА и три противорадиолокационные ракеты HARM.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
#сво
#ракеты
#удар
#рф
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Российские военные нанесли 41 удар по военным объектам на Украине
Минобороны: ВС России нанесли 41 удар по военным объектам и безам на Украине
05 января 2024, 14:14

Фото: iStock/vladj55

Российские войска за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса, аэродромам и арсеналам противника. По информации военного ведомства, все поставленные цели достигнуты.

Уточняется, что Армия России за неделю уничтожила восемь крылатых ракет Storm Shadow, четырнадцать тактических ракет «Точка-У» и три переделанные для стрельбы по наземным целям ЗРК С-200.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#всу
#вс рф
#зеленский
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Российский боец в одиночку пошёл в атаку на позиции ВСУ
05 января 2024, 14:10

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российский боец один решил атаковать позиции Вооруженных сил Украины у Сватово.
Он ликвидировал противника и попал на видео. Эти кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Штурмовик Западного военного округа с автоматом подобрался к укрепленным позициям ВСУ на дистанцию равную броску гранаты. Боец поразил противника, а после атаки вернулся к своим сослуживцам.

Ранее сообщалось, что в Минобороны подвели итоги награждения личного состава. 272 человека стали Героями России за период проведения СВО.

С 22 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции Министерство обороны наградило 272 человек медалью Героя Российской Федерации — государственная награда Российской Федерации. Это высшее звание, которое присваивают за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Также свыше 320 тысяч военных получили государственные награды.

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#всу
#украина
#сво
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«Страна.ua»: Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок
«Страна.ua»: Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок стариков
05 января 2024, 13:51

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине маркетплейсы стали продавать реалистичные маски пожилых людей стоимость $350 за штуку в качестве средства маскировки от вручения военкоматом повестки. Об этом пишет «Страна.ua».
«В сети продают «маску старика», которая должна уберечь от вручения повестки», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что стоимость одной маски превышает 13 600 гривен или $350.

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