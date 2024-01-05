Министр обороны Украины Умеров рассказал коллеге из Польши о ситуации на фронте

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал о ситуации на фронте коллеге из Польши Владиславу Косиняку-Камышу. Об этом украинский министр сообщил в соцсети X.
«Состоялся продуктивный разговор с вице-премьером Польши, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом», — говорится в публикации.
Умеров также поздравил Косиняка-Камыша с назначением и предоставил актуальную информацию по ситуации на передовой. Кроме того, глава МО Украины пригласил польского коллегу в Киев.
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