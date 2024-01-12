Минобороны: Российские РСЗО уничтожили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov
Российские системы РСЗО БМ-21 «Град» уничтожили укреплённые позиции ВСУ на Купянском направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ночной удар в этот раз расчеты РСЗО «Град» на Купянском направлении нанесли по выявленным замаскированным укрепленным позициям и скоплению живой силы ВСУ. Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям», — прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве.
Напомним, вчера российский военнослужащий с позывным Бабка рассказала, как получил ранение и спрятался в блиндаж, в котором уже сидел умирающий украинский боец. По словам Бабки, украинец скончался на четвёртый день прнебывания в блиндаже, он же пробыл там 10 дней и смог дождваться эвакуировавших его сослуживцев.
Читайте также:
Российский солдат Бабка рассказал, как 10 дней выживал в окопе с бойцом ВСУ
Бойцы ВСУ на БМП атаковали российских пограничников из РПГ в Курской области
В Минобороны Украины представили второй образец женского бронежилета
Евгения Парфентьева