Марочко: ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию в район Макеевки

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Вооружённые силы Украины укрепляют свои позиции на сватовско-кременском направлении, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«В районе Макеевки (село в ЛНР), Невского и Терны отмечается усиление позиций украинских боевиков за счет бронетехники и дополнительных артиллерийских расчетов», — прокомментировал ситуацию Марочко.
По его словам, в настоящий момент наблюдается рост сил противника, однако, он остаётся незначительным.
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Евгения Парфентьева