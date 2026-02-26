Украинцы скупают офицерские звания и должности для службы в тылу

26 февраля 2026, 00:40

РИА Новости: украинцы начали покупать звания и должности в ВСУ для службы в тылу

Фото: iStock/Irina Piskova

Жители Украины начали активно скупать офицерские звания и должности в вооруженных силах, чтобы избежать попадания в зону боевых действий. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.