Украинцы скупают офицерские звания и должности для службы в тылу

Фото: iStock/Irina Piskova

Жители Украины начали активно скупать офицерские звания и должности в вооруженных силах, чтобы избежать попадания в зону боевых действий. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.



Собеседник агентства утверждает, что раньше граждане ограничивались только взятками, которые платили сотрудникам ТЦК. За денежное вознаграждение мужчин оставляли в покое, но не навсегда.

Однако теперь так называемые офицеры чаще всего попадают на заранее подготовленные должности в тылу. Стоимость такой услуги не разглашается.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины

Александр Огарёв

