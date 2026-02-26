Украинцы скупают офицерские звания и должности для службы в тылу
Жители Украины начали активно скупать офицерские звания и должности в вооруженных силах, чтобы избежать попадания в зону боевых действий. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
Собеседник агентства утверждает, что раньше граждане ограничивались только взятками, которые платили сотрудникам ТЦК. За денежное вознаграждение мужчин оставляли в покое, но не навсегда.
Однако теперь так называемые офицеры чаще всего попадают на заранее подготовленные должности в тылу. Стоимость такой услуги не разглашается.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
Читайте также: