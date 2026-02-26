Украинские беспилотники атаковали Тулу
Над Тулой, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали, что в южной части города прогремело не менее семи взрывов. О громких хлопках также сообщали из населенного пункта Косая Гора и из Щекинского района Тульской области.
Очевидцы заявили, что слышали звук, напоминающий двигатель газонокосилки. При этом в небе отчетливо наблюдались яркие вспышки, свидетельствующие о работе ПВО.
По предварительной информации, Тулу пытаются атаковать украинские беспилотники. Несколько часов назад губернатор региона Дмитрий Миляев объявил режим опасности БПЛА.
