ВСУ атаковали Москву и область беспилотниками FP-1
Используя дроны типа FP-1, оборудованные специальными боеприпасами для усиления ущерба, Вооруженные силы Украины совершили атаку на столицу России и прилегающие районы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Внутри взрывчатки одного из найденных беспилотников специалисты обнаружили поражающие элементы. Однако некоторые уничтоженные дроны не удалось идентифицировать, так как от них остались лишь обгорелые остатки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
