ВС РФ нанесли ответный удар за теракт в Крыму
В ответ на террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму российские войска нанесли групповой удар. Об этом сообщили в Минобороны России.
В районах Татарбунары и Рассейка Одесской области ВС РФ атаковали пункты временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ, а также подразделения иностранных наемников «Призраки» Главного управления разведки Украины. Эти подразделения занимались подготовкой и проведением террористического удара в Крыму.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
