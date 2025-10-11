Подполье сообщило о гибели офицеров ВСУ и Британии при взрыве в Харьковской области
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате ночного взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве, Харьковской области погибли несколько британских и украинских офицеров. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, их на вертолётах доставили в Харьков.
Лебедев добавил, что на объекте хранились техника и топливо украинских сил, там размещался личный состав и, по его утверждению, находились иностранные специалисты по управлению дронами и артиллерией.
Ранее он уже сообщал РИА Новости о взрыве на этом заводе и скоплении на нём сил и материальных средств ВСУ.
