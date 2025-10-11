Подполье сообщило о гибели офицеров ВСУ и Британии при взрыве в Харьковской области

11 октября 2025, 11:21

РИА Новости: при взрыве в Харьковской области погибли офицеры ВСУ и Британии

Фото: istockphoto/Diy13

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате ночного взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве, Харьковской области погибли несколько британских и украинских офицеров. Об этом пишет РИА Новости.