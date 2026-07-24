24 июля 2026, 21:28

Генерал Шпак: Драпатый — опасный противник, но не всесильный

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый является впечатляющим врагом, однако он не всесилен, и армия Украины под его руководством обречена на поражение. Такое мнение выразил генерал-полковник, командующий Воздушно-десантными войсками России в период с 1996 по 2003 год Георгий Шпак.





Так, по его словам, Драпатый вырос в чинах и званиях на реальной войне, имеет богатый послужной список и является сильным врагом. Тем не менее российское командование это учитывает и уже давно изучило его характер, а также особенности принятия решений в различных боевых ситуациях.





«Опасный фрукт этот "дикорастущий" Драпатый, но он не всесилен. Армия Украины обречена на поражение, и она будет разбита», — заявил Шпак в разговоре с RT.

«Пришел абсолютный маргинал, недоговороспособный. Он пытается быть преданным, удобным для киевского режима. Понятно, что есть и карьерная составляющая. А вообще, такие речевки связаны с тем, что человек психиатрически не очень здоров», — отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.