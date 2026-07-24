«Обречена на поражение»: генерал рассказал, что ждет армию Украины при новом главкоме
Генерал Шпак: Драпатый — опасный противник, но не всесильный
Новый главком ВСУ Михаил Драпатый является впечатляющим врагом, однако он не всесилен, и армия Украины под его руководством обречена на поражение. Такое мнение выразил генерал-полковник, командующий Воздушно-десантными войсками России в период с 1996 по 2003 год Георгий Шпак.
Так, по его словам, Драпатый вырос в чинах и званиях на реальной войне, имеет богатый послужной список и является сильным врагом. Тем не менее российское командование это учитывает и уже давно изучило его характер, а также особенности принятия решений в различных боевых ситуациях.
«Опасный фрукт этот "дикорастущий" Драпатый, но он не всесилен. Армия Украины обречена на поражение, и она будет разбита», — заявил Шпак в разговоре с RT.
Тем временем заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, член экспертного совета Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Руслан Панкратов, комментируя антироссийские заявления Драпатого, пояснил, что ему необходимо утвердиться у власти и доказать западным хозяевам свою готовность к противостоянию с Россией.
«Пришел абсолютный маргинал, недоговороспособный. Он пытается быть преданным, удобным для киевского режима. Понятно, что есть и карьерная составляющая. А вообще, такие речевки связаны с тем, что человек психиатрически не очень здоров», — отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Панкратов не исключил, что своими русофобскими заявлениями Драпатый пытается заработать политические очки, мечтая перейти в кабинет Зеленского в качестве потенциального политического деятеля, заключил политолог.