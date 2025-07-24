Стало известно, как дроны ВСУ попали в Сочи

24 июля 2025, 11:17

Генерал Липовой: дроны ВСУ летели на минимальной высоте и проникли в Сочи

Фото: IStock / Olena Bartienieva

По словам Героя России, генерал-майора авиации Сергея Липового, беспилотники ВСУ смогли проникнуть в Краснодарский край, дойдя до Сочи и Адлера, благодаря минимальной высоте полета — ниже 30 метров.





По информации NEWS.ru, такой уровень повышенной скрытности позволяет дронам избегать радиолокационных систем, входя в так называемую «мертвую» зону радаров. После этого они могут резко набрать высоту и начать атаки.





«Они могли резко набрать высоту уже у побережья и начать пытаться атаковать цели в Адлере и Сочи», — сказал Липовой.