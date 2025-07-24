Стало известно, как дроны ВСУ попали в Сочи
Генерал Липовой: дроны ВСУ летели на минимальной высоте и проникли в Сочи
По словам Героя России, генерал-майора авиации Сергея Липового, беспилотники ВСУ смогли проникнуть в Краснодарский край, дойдя до Сочи и Адлера, благодаря минимальной высоте полета — ниже 30 метров.
По информации NEWS.ru, такой уровень повышенной скрытности позволяет дронам избегать радиолокационных систем, входя в так называемую «мертвую» зону радаров. После этого они могут резко набрать высоту и начать атаки.
«Они могли резко набрать высоту уже у побережья и начать пытаться атаковать цели в Адлере и Сочи», — сказал Липовой.Напомним, генерал Липовой пояснил, почему БПЛА ВСУ долетают до Москвы и Подмосковья.