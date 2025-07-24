Украинский военнопленный рассказал о коррупции в рядах ВСУ
Украинский военнопленный Сергей Литвиненко сообщил о случаях коррупции среди командиров Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, военнослужащие могут «откупиться» от отправки на боевые позиции, заплатив своим командирам сумму в размере около 100 тысяч гривен (примерно $2400).
Литвиненко рассказал, что за эту сумму военнослужащие могут избежать участия в боях и даже получить отпуск на срок от двух до трех месяцев. Он отметил, что размер взятки зависит от командования и может варьироваться. По его словам, в некоторых случаях командиры даже забирают банковские карты своих подчиненных и снимают с них деньги, при этом выдавая указания оставаться «в боевом распоряжении», хотя фактически военнослужащие остаются дома.
«Большинство хотят половину от суммы, которую ты получаешь. Ты им отдаешь просто свою карточку, и они закрывают на это глаза», — добавил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.