Украинский военнопленный рассказал о коррупции в рядах ВСУ

24 июля 2025, 08:08

Пленный Литвиненко: командиры ВСУ берут от 2400 долларов за неотправку на фронт

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинский военнопленный Сергей Литвиненко сообщил о случаях коррупции среди командиров Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, военнослужащие могут «откупиться» от отправки на боевые позиции, заплатив своим командирам сумму в размере около 100 тысяч гривен (примерно $2400).



Литвиненко рассказал, что за эту сумму военнослужащие могут избежать участия в боях и даже получить отпуск на срок от двух до трех месяцев. Он отметил, что размер взятки зависит от командования и может варьироваться. По его словам, в некоторых случаях командиры даже забирают банковские карты своих подчиненных и снимают с них деньги, при этом выдавая указания оставаться «в боевом распоряжении», хотя фактически военнослужащие остаются дома.





«Большинство хотят половину от суммы, которую ты получаешь. Ты им отдаешь просто свою карточку, и они закрывают на это глаза», — добавил он.