Политолог Перенджиев объяснил, почему Путин никогда не встретится с Зеленским

24 июля 2025, 10:45

Политолог Перенджиев убеждён, встречи Путина и Зеленского не будет

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским никогда не состоится, поскольку главу киевского режима ждёт уголовное дело. Такую версию привёл доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru.





Эксперт выразил уверенность в том, что встреча Путина и Зеленского не состоится ни при каких условиях. Вероятно, что совсем скоро украинскому политику вообще не придётся ни с кем встречаться, кроме своего народа, который «наденет на него наручники». А вот с уголовником Путину встречаться «совсем некстати».



Перенджиев выразил надежду, что новая власть на Украине будет более разумной. При этом он добавил, что для России приоритетом остаётся достижение всех целей СВО.





«В дальнейшем мы надеемся на изменения в системе власти киевского режима. Не то чтобы в лучшую сторону, но в любом случае, может быть, более здравый смысл возобладает – на это мы рассчитываем. Но переговоры переговорами, а освобождение Донбасса и формирование буферных зон никто не отменял. Так что специальная военная операция продолжается, и цели её потихонечку реализуются», – отметил политолог.