Генерал Липовой пояснил, почему БПЛА ВСУ долетают до Москвы и Подмосковья

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ВСУ, атакуя территории России, применяют тактику москитного роя и одновременно запускают большое количество беспилотников, чтобы хоть один достиг цели. Об этом рассказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
«ВСУ применяют тактику москитного роя, когда одновременно запускают большое количество дронов в надежде, что хотя бы один прорвется к цели. Они летят на предельно малой высоте, до 50 метров, идут с огибанием рельефа, где могут, опускаются до 5 метров, где препятствия — чуть выше», - пояснил Липовой в беседе с NEWS.ru.Он также добавил, что основная часть вражеских беспилотников уничтожается российскими средствами ПВО.
Кроме того, генерал считает, что дроны, атаковавшие столичный регион, были запущены с территории Украины.
Таким образом, Липовой считает, что Украина перешла к тактике террора, запугивая и уничтожая мирное население.
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