Генерал Липовой: ВСУ подготовят масштабные провокации под Новый год

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
В канун Нового года и в сам праздник ВСУ могут приготовить масштабные провокации против России. Об этом заявил генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой.
В разговоре с изданием NEWS.ru он подчеркнул, что вероятность таких действий со стороны противника очень высока, особенно на фоне царящей ныне суеты в Североатлантическом альянсе и Киеве. Эксперт обратил внимание на участившиеся в последнее время полёты вблизи российских границ боевых самолётов НАТО и дронов-разведчиков.
Он предупредил граждан страны, что во время зимних каникул следует быть особенно внимательными в местах массовых гуляний. По словам генерала, согласно статистике, ГУР и СБУ активнее всего вербуют через социальные сети пенсионеров и детей. Липовой также напомнил об участившихся в последнее время случаях взрывов и поджогов с использованием пиротехники и призвал россиян быть бдительными и не поддаваться на провокации.
Читайте также:
Герой России Липовой: «По биографии военного можно отследить историю страны»
Герой России Липовой раскрыл вид вооружения, за которым будущее
Генерал Липовой пояснил, почему БПЛА ВСУ долетают до Москвы и Подмосковья
«Вероятность совершения ВСУ масштабной провокации в отношении территории России, инфраструктуры и городов очень высока именно в новогодние праздники», — отметил Липовой.
Он предупредил граждан страны, что во время зимних каникул следует быть особенно внимательными в местах массовых гуляний. По словам генерала, согласно статистике, ГУР и СБУ активнее всего вербуют через социальные сети пенсионеров и детей. Липовой также напомнил об участившихся в последнее время случаях взрывов и поджогов с использованием пиротехники и призвал россиян быть бдительными и не поддаваться на провокации.
Читайте также:
Герой России Липовой: «По биографии военного можно отследить историю страны»
Герой России Липовой раскрыл вид вооружения, за которым будущее
Генерал Липовой пояснил, почему БПЛА ВСУ долетают до Москвы и Подмосковья
Александр Бойцов