Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Герой России Липовой раскрыл вид вооружения, за которым будущее

Герой России Липовой раскрыл вид вооружения, за которым будущее

Герой России Липовой: Будущее – за дронами
11 сентября 2024, 17:51
Фото: iStock/NatureNow

Фото: iStock/NatureNow

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Герой Российской Федерации Сергей Липовой заявил, что оружием будущего являются именно дроны.
«За дронами будущее. Это высокоточное оружие, которое заменяет многие виды вооружения. Выводы, которые сегодня делают наши специалисты, подтверждают, что высокоточное беспилотное оружие: дроны, коптеры вертолётного, самолётного типа, — новый вид вооружения, который будет в ближайшее время принят, на него будут возлагаться такие же задачи, как и на подразделения, в которых присутствует непосредственно человеческий фактор», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Липовой.

По его словам, в скором будущем такой вид вооружения заменит самолёты, бронетехнику, точнее, танки, артиллерию, реактивные системы залпования.



Кроме того, Сергей Липовой рассказал о 10-ом Международном антифашистском форуме, приуроченном к Международному дню памяти жертв фашизма, который состоялся в Москве.

«Повестка Международного антифашистского форума сегодня имеет особый смысл: в Европе вновь фашизм поднял голову. И центром рассадника фашизма стала некогда братская нам Украина. Архитектором возрождения фашистских идей выступают США. Цель Форума – сказать, что фашизм не пройдёт. Мы должны сплотиться для того, чтобы единым фронтом выступить и остановить фашизм», — приводит Общественная Служба Новостей слова Липового.

Ранее сообщалось, что в России в первом полугодии этого года контракт с Минобороны подписали 166 тыс. человек, при этом за этот же период 2023 года было подписано всего около 26 тыс. контрактов.

Читайте также:

Патриоты России: как государство поддерживает участников спецоперации

На Западе предупредили боевиков ВСУ об угрозе под Курском

СК завёл дело на наёмника ВСУ из Грузии за преступления в Курской области
#дело
#оружие
#будущее
#человек
#специалисты
#государство
#всу
#минобороны
#вооружения
#россия
СК завел дело на наемника ВСУ из Грузии за преступления в Курской области
СК завел дело против наемника ВСУ Гамсахурдии за преступления в Курской области
11 сентября 2024, 17:47

Следственный комитет возбудил уголовное дело против грузинского наемника ВСУ Ладо Гамсахурдии, который участвовал в убийстве жителей Курской области. Об этом сообщает следственное управление 12 сентября.
По данным следствия, однофамилец первого президента Грузии в Куской области участвовал в убийствах, терроризме, незаконном обороте оружия, покушался на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконно пересек границу. Всего в деле 9 статей УК, включая наемничество, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное военное следственное управление.

По данным следствия, Гамсахурдия участвует в вооруженном конфликте, а также вербует, обучает и финансирует наемников ВСУ. Наемник из Грузии и его подельники совершили ряд преступлений протии в мирного населения Курской области, сообщает военный СК.

Ранее в РФ заочно приговорили к 14 годам колонии военного наемника ВСУ из США. Американский наемник с позывным Zafer Ronin, чье настоящее имя Малдонадо Майкл Пол, сейчас находится в международном розыске.

Читайте также:

Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ

«Игры кончились»: ВС РФ ведут безжалостную охоту на наемников в зоне СВО

Колумбийские наёмники расстреляли пленного российского солдата
#жизнь
#ук
#новости
#всу
#ск
#наемник
#курская область
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе предупредили боевиков ВСУ об угрозе под Курском
Профессор Дизен: позиции боевиков ВСУ под Курском могут рухнуть
11 сентября 2024, 17:19

Фото: istockphoto/N-sky

Позиции боевиков ВСУ на курском направлении могут рухнуть от контрнаступления российской армии. Своим мнением на этот счет в соцсетях поделился профессор из Норвегии Гленн Дизен.
«Это произошло так быстро, что может привести к краху украинских позиций в Курской области, если ситуация не стабилизируется», — говорится в посте аналитика.

Украина напала на приграничье Курской области с утра 6 августа. Противнику дали отпор погранслужба ФСБ, ВС РФ и Росгвардия. Противник выбирает в качестве целей мирное население.

До этого стало известно, что российские силовики предотвратили террористическую атаку со стороны ВСУ на детский садик в Донецке.

Читайте также:

Патриоты России: как государство поддерживает участников спецоперации

В Минобороны РФ назвали «медийной операцией» попытку ВСУ захватить буровую вышку

МО РФ: ВС России сорвали попытку Киева захватить в Черноморье установку «Крым-2»
#мир
#украина
#всу
#война
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патриоты России: как государство поддерживает участников спецоперации
11 сентября 2024, 17:03

Фото: iStock/zim286

В России в первом полугодии 2024 года контракт с Минобороны подписали 166 тысяч человек, при этом за этот же период 2023 года было подписано всего около 26 тысяч контрактов. Таким образом, темп набора контрактников увеличился в шесть раз.
Участники спецоперации являются настоящими патриотами своей Родины. Они добровольно принимают решение поступить на военную службу, чтобы защищать не только страну, но и свои семьи. Мужчины выполняют свой долг перед Отечеством не словом, а делом.

При этом государство активно поддерживает военных и их семьи, а также достойно оплачивает их труд. Таким образом, при подписании контракта с Минобороны РФ военнослужащий получает единовременную выплату не менее 800 тысяч рублей, в зависимости от региона, в котором был подписан контракт. Кроме того, при выполнении боевых задач в рамках СВО бойцы получают не менее 210 тысяч ежемесячно. Российским военным также положены стимулирующие выплаты до одного миллиона рублей в год. Награды также оплачиваются отдельно.

Государство также заботится о семьях бойцов СВО. Их дети бесплатно обедают в школах и посещают различные кружки и секции, направляются в оздоровительные санатории. Взрослые дети участников спецоперации имеют возможность поступить в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе, а дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

Кроме того, военным предоставляется специальная льготная ипотека. Таким образом, семьи военнослужащих имеют возможность приобрести достойное жилье с привлечением госсредств. Кроме того, им компенсируются расходы на ЖКХ.

Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

Читайте также:

Воробьёв рассказал, на какую выплату рассчитывать контрактникам в Подмосковье

Выбор патриота: как Россия поддерживает бойцов СВО

Военный эксперт Литовкин рассказал о льготах для контрактников
#россия
#эксперт
#жильё
#минобороны рф
#награды
#выплаты
#семьи
#санатории
#льготная контракт
#государство
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны РФ назвали «медийной операцией» попытку ВСУ захватить буровую вышку
11 сентября 2024, 16:52

Фото: istockphoto/nielubieklonu

Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на буровую платформу «Крым-2» в Чёрном море во многом являлась медийной операцией. Эта акция была приурочена к визиту в Киев представителей США и Евросоюза.
Именно такую причину неподготовленной и обречённой на провал атаки украинских Военно-морских сил на буровую вышку назвали в министерстве обороны РФ.

«"Медийная операция" киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Представители Минобороны подчеркнули, что подготовленная к визиту в Киев иностранцев акция предсказуемо провалилась. Из 14ти катеров, которые украинская разведка мобилизовала для атаки восемь были уничтожены, а остальные шесть поспешно развернулись и уплыли, даже не подобрав оказавшихся в воде «пассажиров» с потопленных плавсредств.

Читайте также:

МО РФ: ВС России сорвали попытку Киева захватить в Черноморье установку «Крым-2»

Морпехи ликвидировали группу мотопехоты боевиков ВСУ в Курской области

В Мурманске сбили три беспилотника ВСУ
#операция
#акция
#минобороны
#киев
#рф
#разведка
#чёрное море
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: ВС России сорвали попытку Киева захватить в Черноморье установку «Крым-2»
11 сентября 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские военные сорвали попытку боевиков ВСУ по захвату в Черноморье самоподъемной буровой установки «Крым-2», доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что противник направил морских десантников на 14 катерах США Willard Sea Force.
«В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до восьмидесяти украинских военных», — пояснили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны резюмировали, что шесть катеров Украины скрылись, даже не попытавшись эвакуировать своих раненных боевиков.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Украинские неонацисты пытаются атаковать регионы РФ.

Читайте также:

В Тульской области нашли огромную воронку после сообщений о ракетной атаке ВСУ

В РФ оценили защищенность территории страны от ракет США ATACMS

Морпехи ликвидировали группу мотопехоты боевиков ВСУ в Курской области
#россия
#украина
#война
#чёрное море
#вс рф
#минобороны рф
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тульской области нашли огромную воронку после сообщений о ракетной атаке ВСУ
11 сентября 2024, 15:41

Фото: istockphoto/bpawesome

В Тульской области неподалёку от газораспределительной станции обнаружили огромную воронку. Ранее сообщалось о предпринятой Вооружёнными силами Украины (ВСУ) ракетной атаке на регион.
Сначала жители Ефремовского района области оповестили оперативные службы о громком хлопке, который они слышали, передаёт телеграм-канал Baza. Во время обхода территории неподалёку от объекта газовой инфраструктуры была обнаружена воронка диаметром около 50 метров. Предположительно, ВСУ пытались ударить ракетой С-200у по газопроводу Тула — Шостка — Киев.

Пока официального подтверждения информации о ракете не последовало. На месте работают специалисты экстренных служб и сапёры. Участок вокруг воронки оцеплен правоохранителями.

Читайте также:

Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200у в небе над Тульской областью

«Небезопасная зона»: Стало известно, откуда в Мурманск летят БПЛА

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#участок
#жители
#специалисты
#всу
#киев
#тульская область
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ оценили защищенность территории страны от ракет США ATACMS
Депутат Чепа: РФ защищена от возможных атак боевиков ВСУ ракетами США ATACMS
11 сентября 2024, 15:15

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Последствия возможного разрешения Вашингтона киевскому режиму бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российских территорий прокомментировал в беседе с журналистами издания «Лента.ру» зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
«Думаю, что решение такое было принято, об этом и [госсекретарь США Энтони] Блинкен говорил. Скорее всего, это связано с тем, что положение в Курской области для ВСУ становится критичным, и они пытаются каким-то образом продолжить террористические акты, используя эти ракеты», — сказал парламентарий.

Собеседник резюмировал, что у российской стороны есть широкий арсенал противовоздушной обороны, который способен справиться с подобными угрозами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, о том, что Запад, возможно, уже принял решение о разрешении Киеву бить по России дальнобойными ракетами.

Читайте также:

Морпехи ликвидировали группу мотопехоты боевиков ВСУ в Курской области

Рябков: разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России приведет к эскалации

В Мурманске сбили три беспилотника ВСУ
#россия
#сша
#ракетная опасность
#всу
#новости
#война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Морпехи ликвидировали группу мотопехоты боевиков ВСУ в Курской области
РИА Новости: Морпехи ТОФ ликвидировали группу мотопехоты ВСУ в Курской области
11 сентября 2024, 15:14

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Морпехи ликвидировали группировку ВСУ у Гордеевки в Курской области при контрнаступлении, передает РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
«Российские морпехи из 155-й бригады ТОФ в рамках контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка подразделение мотопехоты украинской армии, принадлежавшее 22-отдельной механизированной бригаде ВСУ», — сообщил источник журналистам.
Ранее отставной полковник Анатолий Матвийчук прокомментировал ход контрударов ВС РФ в Курской области.

Боевики ВСУ совершили нападение под Курском в начале августа. Противник получил отпор от Росгвардии, ВС РФ и погранслужбы ФСБ. Ранее сообщалось, что в Мурманской области уничтожены украинские беспилотники.

Читайте также:

В Мурманске сбили три беспилотника ВСУ

Shot: Один из БПЛА летел на Мурманск со стороны Норвегии

В Днепропетровске прогремели взрывы
#россия
#украина
#война
#сво
#новости
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рябков: разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России приведет к эскалации
11 сентября 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Diy13

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь РФ, приведет к эскалации. Об этом информирует ТАСС.
«Разрешение ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием — это еще один возможный шаг к опасной эскалации со стороны США», — пояснил он.

Рябков отметил, что Соединенные Штаты Америки полностью контролируют правительство Украины. По его словам, Киев не может сделать ни единого шага без поддержки Вашингтона и других западных союзников. Он отметил, что США в вопросе украинского конфликта подобрались к пропасти, что может плохо для них закончиться.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября заявил, что Россия ответит на поставки Киеву дальнобойных ракет более мощным и разрушительным оружием.

Читайте также:

Минобороны раскрыло потери боевиков ВСУ под Курском

Солист группы «Ляпис Трубецкой» Михалок встретился с солдатами ВСУ в Киеве

Боевики ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области более 10 раз
#сша
#россия
#президент
#всу
#минобороны
#киев
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф