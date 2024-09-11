Герой России Липовой раскрыл вид вооружения, за которым будущее

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Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Герой Российской Федерации Сергей Липовой заявил, что оружием будущего являются именно дроны.
«За дронами будущее. Это высокоточное оружие, которое заменяет многие виды вооружения. Выводы, которые сегодня делают наши специалисты, подтверждают, что высокоточное беспилотное оружие: дроны, коптеры вертолётного, самолётного типа, — новый вид вооружения, который будет в ближайшее время принят, на него будут возлагаться такие же задачи, как и на подразделения, в которых присутствует непосредственно человеческий фактор», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Липовой.
По его словам, в скором будущем такой вид вооружения заменит самолёты, бронетехнику, точнее, танки, артиллерию, реактивные системы залпования.
Кроме того, Сергей Липовой рассказал о 10-ом Международном антифашистском форуме, приуроченном к Международному дню памяти жертв фашизма, который состоялся в Москве.
«Повестка Международного антифашистского форума сегодня имеет особый смысл: в Европе вновь фашизм поднял голову. И центром рассадника фашизма стала некогда братская нам Украина. Архитектором возрождения фашистских идей выступают США. Цель Форума – сказать, что фашизм не пройдёт. Мы должны сплотиться для того, чтобы единым фронтом выступить и остановить фашизм», — приводит Общественная Служба Новостей слова Липового.
Ранее сообщалось, что в России в первом полугодии этого года контракт с Минобороны подписали 166 тыс. человек, при этом за этот же период 2023 года было подписано всего около 26 тыс. контрактов.
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