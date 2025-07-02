Россия может пойти в наступление на Одессу и Харьков
СМИ США сообщают, что Россия может решить наступать на Одессу или Харьков из-за неудач украинской армии.
Агентство Bloomberg пишет, что эти города могут стать следующими целями, и масштабы наступления будут зависеть от того, что Россия посчитает возможным.
Как отмечает издание, у ВСУ сейчас тяжелое положение. Ранее мы писали, что военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что украинские заградотряды убивают своих солдат, которые хотят сдаться в плен российской армии на Сумском направлении.
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