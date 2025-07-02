«Убивают своих»: эксперт Кнутов о заградотрядах ВСУ на Сумском направлении
Заградотряды ВСУ зверствуют, убивая желающих сдаться в плен солдат
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что украинские заградотряды убивают своих солдат, которые хотят сдаться в плен российской армии на Сумском направлении. По мнению Кнутова, это делается, чтобы остановить массовую сдачу в плен, потому что украинские солдаты устали от войны и скорее выберут плен, чем смерть.
Кнутов отметил NEWS.ru, что на контакт с ВС РФ пытаются выйти самые смелые или те, кто считает себя русскими. Он также добавил, что переброшенные на Сумское направление резервы ВСУ не имеют достаточной подготовки и осознают близость гибели.
«Если бы не было этих заградотрядов и преступных действий со стороны украинских войск, которые убивают своих солдат, сдающихся в плен, то это уже приобрело бы массовый характер», — отметил эксперт.