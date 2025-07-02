02 июля 2025, 14:14

Заградотряды ВСУ зверствуют, убивая желающих сдаться в плен солдат

Фото: iStock / Anna_Anikina

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что украинские заградотряды убивают своих солдат, которые хотят сдаться в плен российской армии на Сумском направлении. По мнению Кнутова, это делается, чтобы остановить массовую сдачу в плен, потому что украинские солдаты устали от войны и скорее выберут плен, чем смерть.





Кнутов отметил NEWS.ru, что на контакт с ВС РФ пытаются выйти самые смелые или те, кто считает себя русскими. Он также добавил, что переброшенные на Сумское направление резервы ВСУ не имеют достаточной подготовки и осознают близость гибели.





«Если бы не было этих заградотрядов и преступных действий со стороны украинских войск, которые убивают своих солдат, сдающихся в плен, то это уже приобрело бы массовый характер», — отметил эксперт.