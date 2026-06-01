Генерал-майор ФСБ Михайлов: ЕС готовится к дальнейшему развитию конфликта с РФ
Запад не видит другого выхода из кризиса, кроме как начать военный конфликт с Россией. Такое мнение выразил руководитель Центрального исполкома общественной организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов.
По его словам, к 2030 году ЕС сможет восстановить промышленность и перевести ее на военные рельсы. Сейчас же европейские страны столкнулись со всеобъемлющим кризисом, и им нужна пауза.
«Эти ребята не по-детски рассматривают дальнейшее развитие конфликта. Евросоюз в нынешних условиях видит только один вариант, так сказать, противодействия Российской Федерации, это военный конфликт», — сказал Михайлов в разговоре с URA.RU.
Он подчеркнул, что страны ЕС рассматривают Россию и Белоруссию в качестве внешней угрозы. И эта проблема будет усугубляться, если Москва не сможет добиться серьезных успехов в проведении спецоперации на Украине.
Так, необходимо заблокировать всю логистику на Украине и уничтожить узловые станции, через которые проходят поставки западного вооружения. Уничтожение центров принятия решений должно начинаться не со зданий и офисов, а с людей, которые принимают эти решения, заключил Михайлов.