01 июня 2026, 21:21

Запад не видит другого выхода из кризиса, кроме как начать военный конфликт с Россией. Такое мнение выразил руководитель Центрального исполкома общественной организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов.





По его словам, к 2030 году ЕС сможет восстановить промышленность и перевести ее на военные рельсы. Сейчас же европейские страны столкнулись со всеобъемлющим кризисом, и им нужна пауза.





«Эти ребята не по-детски рассматривают дальнейшее развитие конфликта. Евросоюз в нынешних условиях видит только один вариант, так сказать, противодействия Российской Федерации, это военный конфликт», — сказал Михайлов в разговоре с URA.RU.