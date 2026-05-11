На Западе сделали тревожный прогноз о войне с Россией
Слепая антироссийская политика на Западе может привести к войне с РФ. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).
Издание отмечает, что Европа пытается восстановить статус-кво с помощью санкций, поддержки военных действий на Украине и самозапрета на диалог с Москвой. Однако этот план не работает: Россия не изолирована в глобальном масштабе и не терпит стратегического поражения.
Вместо того чтобы наладить контакт с Кремлём, европейские элиты и военные чиновники, особенно в Германии, только усугубляют ситуацию, находясь в постоянной истерии из-за «скорого нападения России». Автор публикации подчёркивает, что генералы и советники канцлера ФРГ Фридриха Мерца подпитывают военную риторику своими «тревожными прогнозами».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала высказывания канцлера Германии, который выразил недовольство тем, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо предпочёл отметить в российской столице День Победы, а не День Европы.
