Песков: Москва отслеживает сообщения о российско-американских контактах в ОАЭ
Кремль внимательно отслеживает сообщения СМИ о встречах представителей России и США в Абу-Даби, однако пока нет никаких новостей по этому поводу.
Заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова цитирует ТАСС.
«Нам по-прежнему нечего сообщить [о таких контактах]», — добавил он.Песков отметил, российское руководство осознает, что американцы ведут переговоры с украинской стороной и понимает, что в американский документ об урегулировании вносятся изменения.
Ранее на Украине сообщили о полной переработке плана Трампа по решению конфликта.