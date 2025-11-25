Песков: Москва отслеживает сообщения о российско-американских контактах в ОАЭ

25 ноября 2025, 11:35

Фото: istockphoto/nantonov

Кремль внимательно отслеживает сообщения СМИ о встречах представителей России и США в Абу-Даби, однако пока нет никаких новостей по этому поводу.





Заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова цитирует ТАСС.





«Нам по-прежнему нечего сообщить [о таких контактах]», — добавил он.

