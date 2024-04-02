Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине

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Российские планирующие бомбы представляют значительную угрозу для ВСУ и стратегической инфраструктуры Украины.
Он выразил опасения относительно превосходства России в области дронов и радиоэлектронной борьбы, подчеркнув, что эти планирующие боеприпасы могут вызвать серьезные проблемы для украинской инфраструктуры и энергетических объектов. Ходжес подчеркнул необходимость оказания помощи Украине для смягчения этого превосходства российской армии.
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