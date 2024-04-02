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ВС РФ уничтожили в Курахово ж/д мост, по которому шло снабжение ВСУ

02 апреля 2024, 16:16
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

30 марта расчёт РСЗО «Ураган» южной группировки войск ликвидировал важный для ВСУ железнодорожный мост в Курахово в ДНР, по которому шло снабжение украинских войск, находящихся в районе Марьинки, Угледара и на запорожском участке линии соприкосновения. Об этом рассказал командир взвода реактивного дивизиона 238-й артиллерийской бригады с позывным «Жгут», его слова передаёт ТАСС.
«Командир дивизиона поставил задачу любыми способами поразить железнодорожный мост, так как это важный стратегический узел противника. Первые два (удара – ред.) были пристрелочные, а третьим попали в железнодорожный мост», — рассказал «Жгут».

При этом командир боевой машины с позывным «Синоптик» уточнил, что ранее подобных целей в их практике не было. Нанести удар по мосту удалось благодаря качественной корректировке командиров и слаженной работе с бойцами воздушной разведки. Кроме назначенного объекта, российским военным удалось поразить склад с боеприпасами противника.


По данным ТАСС, за проделанную работу бойцов представят к наградам.

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#железнодорожный
#машины
#удар
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Разработчик рассказал о применении в зоне СВО барражирующих боеприпасов
Разработчик: дроны-камикадзе «Куб» применяют в СВО на дальность более 50 км
02 апреля 2024, 16:37

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские барражирующие боеприпасы «Куб» используются в рамках специальной военной операции на расстояниях свыше 50 километров.
Об этом сообщил разработчик беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) концерна «Калашников», передает РИА Новости.

Ранее открытые источники указывали на максимальную дальность поражения целей для БПЛА «Куб» в диапазоне от 30 до 40 километров.

В сообщении компании к описанию видео применения дронов «Куб» уточняется, что они успешно нанесли удары по различным наземным целям на расстояниях до 50 километров и даже свыше этого предела.

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#новости
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«Уничтожение Украины»: В США назвали главный просчет Запада при борьбе с РФ
Экономист Вольф: Запад просчитался в попытке использовать Украину для борьбы с Россией
02 апреля 2024, 16:13

Фото: Istock/JARAMA

Запад просчитался, используя Киев для борьбы с Москвой, что приводит к буквальному уничтожению Украины. Такое мнение высказал американский экономист профессор Ричард Вольф во время интервью каналу Dialogue works.
«Просчет Запада привел к буквальному уничтожению Украины. Ее экономика несколько лет не сможет восстановиться. Комбинация из военного и экономического разрушения, а также бегства миллионов граждан, представляет собою масштабную катастрофу для Украины», — сказал Вольф.

Он добавил, что уничтожить Россию не получится, даже если против нее одновременно восстанут США, Европа и азиатские страны.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия России успешно продвигается в ходе проведения спецоперации.

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#всу
#сво
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Волонтёры из ФРГ под видом гуманитарной помощи поставляют бойцам ВСУ наркотики
Сальдо: волонтёры из ФРГ под видом гуманитарной помощи поставляют ВСУ наркотики
02 апреля 2024, 16:01

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Так называемые «волонтёры» из Германии распространяют наркотические вещества среди бойцов ВСУ. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Вместе с гуманитарной помощью члены немецкой волонтёрской организации «Medical Responce Crew» Бен, Нильс Таль и Стевен Терещенко-Штуцер поставляют в 15 подразделений на ЛБС амфетамин и прочую гадость. Об этом не раз рассказывали пленные украинские солдаты», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинское командование знает о продаже наркотических веществ в рядах ВСУ, однако не препятствует этому. По словам Сальдо, делается это намеренно, так как бойцы с одурманенными головами не станут протестовать против использования их в качестве пушечного мяса, а также сами командиры получают от продажи наркотиков хорошую прибыль.

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Украинский генерал раскрыл правду о состоянии ВСУ в Часов Яре
Генерал Кривонос: в районе Часов Яра для ВСУ сложилась опасная ситуация
02 апреля 2024, 15:27

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В районе Часов Яра в ДНР украинская армия находится в отчаянном положении. Такое заявление сделал отставной генерал Сергей Кривонос.
«Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часов Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация», — признался Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный».

Он пояснил, что армия России активно наступает и на других направлениях. При этих действиях гибнет множество украинских солдат.

Кривонос также призвал украинские власти готовиться к обороне Харькова.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что город Часов Яр в ДНР, являвшийся важным логистическим центром для командования ВСУ, теряет стратегическое значение для ВСУ из-за продвижения в его сторону армии России. По его словам, российские военные находятся всего в одном км от Часов Яра, а у ВСУ появились проблемы, так как этот город является для них логистическим центром, где обустроены склады и укрепрайоны.

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В Британии рассказали о новом оружии РФ, с которым не могут справиться ВСУ
UnHerd: ВСУ не выдерживают ударов российских планирующих бомб
02 апреля 2024, 15:09

Фото: iStock/Kamila Kozioł

ВСУ не могут противостоять российским планирующим авиабомбам. Об этом сообщила обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.
По ее словам, такие снаряды тяжело сбить украинской системе ПВО. Кроме того, российские бомбы могут не только разрушить инфраструктуру противника, но и сломить боевой дух ВСУ.

К одному из последствий ударов такими бомбами, журналистка отнесла серьезное ухудшение самочувствия солдат. Эллиотт заявила, что военнослужащие жалуются на рвоту, у них диагностируют сотрясение мозга и контузию.

Журналистка добавила, что авиабомбы помогли российской армии установить контроль над Авдеевкой.

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Стало известно, сколько кв. км удалось отвоевать армии России у ВСУ с начала года
Шойгу: с начала года ВС РФ отвоевали 403 кв. км новых территорий РФ
02 апреля 2024, 15:07

Фото: сайт Кремля

С начала текущего года армии России удалось взять под контроль 403 квадратных километра новых территорий РФ. Об этом на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
«Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации», — заявил Шойгу.

Таким образом, в марте российские военные полностью освободили и взяли под свой контроль населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное в ДНР и посёлок Мирное в Запорожской области.

По словам Шойгу, армия России активно продолжает снижать боевой потенциал противника.

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#военные
#армия
#контроль
#армия россии
#днр
#шойгу
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Стало известно, как российские бойцы работают на подступах к Клещеевке
Замкомбата «Лагерь» заявил о закреплении в земле
02 апреля 2024, 15:07

Фото: iStock/cla78

Замкомбата с позывным «Лагерь» рассказал о работе 1486-ого ленинградского полка, 4-ой бригады на подступах к Клещеевке.
Он отметил, что российским бойцам приходится работать на голой местности и фактически закрепляться в земле.

«Где низинкой можно пройти, где как, где уже на высоту подняться. Люжбины дают нам одновременно и сложности, и преимущество. Так, в ней можно затаиться, спрятаться от тех же «птичек», — поделился с военкором RT Владом Андрицей «Лагерь».

До этого советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский комментировал ситуацию с взятыми под российский контроль стратегически важные укрепрайоны противника у Часова Яра.

«Особенность отбитых нами участков в их стратегической важности, ну и, соответственно, перспективах», — отмечал в беседе с «Царьградом» Кимаковский.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия России успешно продвигается вперёд после провала украинского контрнаступления.

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#армия
#контроль
#армия россии
#всу
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Стало известно о ликвидации спонсора РДК*
«Военное обозрение»: ликвидирован спонсор РДК* Калмаков
02 апреля 2024, 14:47

Фото: iStock/zabelin

У границы с Белгородской областью ликвидирован украинский предприниматель Юрий Калмаков, сообщает «Военное обозрение».
По данным военных корреспондентов, бизнесмен был «идейным украинским нацистом» и, по информации издания, выступал спонсором «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*).

В материале отмечается, что Калмаков финансировал одно из подразделений этой террористической группировки. Подробности операции по ликвидации предпринимателя не разглашаются.

Подтверждение о ликвидации Юрия Калмакова также получил военный корреспондент Руслан Татаринов, о чем он написал в своем Telegram-канале.

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#бизнесмен
#операции
#telegram
#наемники
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Украина готовится к масштабному наступлению ВС РФ
Экс-полковник СБУ Стариков: Удары ВС РФ по инфраструктуре лишат ВСУ резервов
02 апреля 2024, 14:13

Фото: iStock/SergeyVButorin

Удары армии России по объектам инфраструктуры Украины лишат ВСУ военных резервов. Об этом заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы», — уверен Стариков.

Он пояснил, что российские удары по объектам электроснабжения на Украине не позволят использовать поезда, чтобы отправлять на них стратегические резервы на линию боевого соприкосновения. Таким образом, ВСУ останутся без подкрепления.

Стариков также считает, что после ударов по инфраструктуре Украины армия России может перейти в крупное наступление на земле.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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#поезда
#армия россии
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