ВС РФ уничтожили в Курахово ж/д мост, по которому шло снабжение ВСУ

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30 марта расчёт РСЗО «Ураган» южной группировки войск ликвидировал важный для ВСУ железнодорожный мост в Курахово в ДНР, по которому шло снабжение украинских войск, находящихся в районе Марьинки, Угледара и на запорожском участке линии соприкосновения. Об этом рассказал командир взвода реактивного дивизиона 238-й артиллерийской бригады с позывным «Жгут», его слова передаёт ТАСС.
«Командир дивизиона поставил задачу любыми способами поразить железнодорожный мост, так как это важный стратегический узел противника. Первые два (удара – ред.) были пристрелочные, а третьим попали в железнодорожный мост», — рассказал «Жгут».
При этом командир боевой машины с позывным «Синоптик» уточнил, что ранее подобных целей в их практике не было. Нанести удар по мосту удалось благодаря качественной корректировке командиров и слаженной работе с бойцами воздушной разведки. Кроме назначенного объекта, российским военным удалось поразить склад с боеприпасами противника.
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