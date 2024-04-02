Украинский генерал раскрыл правду о состоянии ВСУ в Часов Яре

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В районе Часов Яра в ДНР украинская армия находится в отчаянном положении. Такое заявление сделал отставной генерал Сергей Кривонос.
«Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часов Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация», — признался Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный».
Он пояснил, что армия России активно наступает и на других направлениях. При этих действиях гибнет множество украинских солдат.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что город Часов Яр в ДНР, являвшийся важным логистическим центром для командования ВСУ, теряет стратегическое значение для ВСУ из-за продвижения в его сторону армии России. По его словам, российские военные находятся всего в одном км от Часов Яра, а у ВСУ появились проблемы, так как этот город является для них логистическим центром, где обустроены склады и укрепрайоны.
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Элина Позднякова