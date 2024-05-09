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Генерал НАТО сделал последнее предупреждение Сырскому о России

Ходжес: ВС России прорвут оборону ВСУ без стабилизации фронта
09 мая 2024, 15:18

В интервью изданию T-online отставной генерал НАТО Бен Ходжес предупредил главкома ВСУ Александра Сырского о серьезных последствиях, если тот не сможет выполнить поставленные задачи в текущем году.
«Этот год будет сложным», — отметил он, оценивая обстановку на украинском фронте и продвижение российских вооруженных сил.
По мнению бывшего командующего армией США в Европе, главной задачей для главкома ВСУ Александра Сырского является стабилизация фронта с целью предотвращения крупных прорывов российских войск.



Ходжес также подчеркнул, что неудача в выполнении этой задачи приведет к серьезным психологическим последствиям для всех военнослужащих.

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#сша
#всу
Украинские хакеры взломали платформу для трансляции телеканалов в Крыму
09 мая 2024, 14:44

Фото: iStock/welcomia

Один из телеканалов в Республике Крым столкнулся с атакой украинских хакеров, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
«Противник взломал одну из платформ для трансляции телевизионных каналов. На данный момент технические специалисты занимаются устранением проблемы», — отметил Олег Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, решение проблемы планируется в ближайшее время. Крючков подчеркнул, что в настоящее время вещание по телевидению и радио в Крыму идет без проблем.

Ранее сообщалось, что российские хакеры разместили на украинских ресурсах поздравление с 9 Мая, а также цитаты президента РФ Владимира Путина о дружбе двух народов.

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#рф
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«Укргидроэнерго» заявило о «сокрушительных повреждениях» ГЭС на Украине
09 мая 2024, 14:24

Фото: iStock/happyphoton

Две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине были выведены из эксплуатации, сообщила крупнейшая гидрогенерирующая компания страны «Укргидроэнерго».
По словам представителей компании, объекты гидроэнергетики получили серьезные повреждения в результате ударов, произошедших утром 8 мая. Названия конкретных ГЭС не уточняются.

Представители компании отметили, что вся система гидрогенерации была серьезно повреждена, и для восстановления разрушенного оборудования потребуются значительные усилия и финансовые ресурсы.

Ранее Министерство обороны России доложило о нанесении ударов по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки со стороны Украины по объектам энергетики в России. Отмечалось, что атаки направлены исключительно на военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру.

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#военные
#компании
#ущерб
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В ДНР сообщили, что ВСУ пытаются бежать с позиций в Красногоровке
ТАСС: солдаты ВСУ пытаются бежать с позиций в Красногоровке
09 мая 2024, 13:33

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинские войска пытаются покинуть позиции в Красногоровке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
«В Красногоровке противник не выдерживает натиска, пытается бежать с позиций, выходить из города», — сообщили в силовых структурах.
Все подходы к городу находятся под полным огневым контролем ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что сделали российские военные в День Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Киеве полиция не пустила пенсионерку к Вечному огню из-за советской символики
09 мая 2024, 13:20

Фото: iStock/alekc79

В Киеве полиция не пустила пенсионерку Галину Савченко к Вечному огню из-за советской символики и составила на нее административный протокол. Об этом в своем Telegram-канале пишет украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что за пенсионерку заступились прохожие, но полицейские игнорировали их просьбы отпустить её. Сотрудники заявили, что она не первый год приходит с советской символикой. Они пригрозили отвезти ее в Печерское управление полиции, если она не снимет пилотку.

Сообщается, что она представляла организацию «Всеукраинский союз советских офицеров». Отмечается, что вместе с женщиной остановили мужчину в форме СССР. Его потребовали снять пилотку, но позже мужчина надел ее снова.

Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трёх крупных советских мемориалах в городе российские флаги, знамёна, георгиевские ленты, ношение военной формы и её элементов, символы «V», «Z» и иную символику, связанную с конфликтом на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сотрудники
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České noviny: Словаки собрали четыре миллиона евро на закупку снарядов для ВСУ
09 мая 2024, 13:08

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не одобряет поставки оружия Украине и отказался присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Киева. Несогласные с такой позицией граждане начали сбор средств.
Как сообщает издание České noviny, словаки сумели собрать четыре миллиона евро на приобретение боеприпасов для Украины. На эти деньги можно купить 2 692 артиллерийских снаряда. Производиться они будут на чешском военном предприятии STV Group. Предполагается, что боеприпасы передадут Киеву до конца лета.

Сбор средств в Словакии начался в апреле после того, как руководство страны отказалось присоединиться к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Деньги пожертвовали более 65 тысяч человек. Один из них внёс 100 тысяч евро.

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Стало известно, что сделали российские военные в День Победы
«РВ»: Российские военные в День Победы освободили Уманское под Авдеевкой
09 мая 2024, 12:58

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные освободили Уманское в боях под Авдеевкой. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Военкоры Русской весны».
Отмечается, что бойцы 114-й бригады Первого армейского корпуса установили флаг над поселком.

Ранее ВС РФ прорвали оборону украинских войск в центре населенного пункта Нетайлово в ДНР. Российские войска заняли несколько зданий, в том числе школу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Самая угрожающая ситуация»‎: Командир ВСУ сделал страшное признание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МИД Литвы назвал тренировки ВСУ Западом на Украине первым шагом перед отправкой войск
Глава МИД Литвы Ландсбергис допустил тренировку военных на Украине
09 мая 2024, 12:41

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис допустил тренировку военных на Украине в рамках коалиции Запада. Об этом он сообщил в беседе с Guardian.
По его словам, войска Литвы обучали украинцев на Украине еще «до начала войны». Он отметил, что занимаются они этим уже много лет.

«Возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимым», — отметил он.
Отправка военных может стать первым шагом в реализации инициативы президента Франции, сообщил он. По его словам, военные инструкторы, которых разместят в составе коалиции для обучения солдат ВСУ, смогут быть защищены средствами ПВО. Ландсбергис также отметил, что обучение солдат ВСУ на территории Украины было бы более практичным.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева. Он напомним, что ранее Франция отправляла свои войска в разные страны. Недавно, по его словам, французские военные боролись с терроризмом в Африке.

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#пво
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«Самая угрожающая ситуация»‎: Командир ВСУ сделал страшное признание
Командир бригады ВСУ назвал ситуацию на фронте самой угрожающей с начала СВО
09 мая 2024, 12:22

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Заместитель командира штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что сейчас на фронте складывается самая угрожающая ситуация с начала конфликта. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они (российские войска) готовятся», — сказал он.

Он отметил, что пока ВСУ буксовали и затягивали новую мобилизацию, Россия готовилась к крупному наступлению. По его словам, российская армия постоянно совершенствуется.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Sky News: После Часова Яра армия России войдёт в самое сердце Украины
09 мая 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Взятие Часова Яра позволит российским войскам продвинуться вглубь центральных областей Украины. К тому же, расположенные поблизости города Константиновка, Краматорск и Славянск окажутся под ударами российской артиллерии.
Об этом в интервью изданию Sky News заявил назначенный Киевом глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин. Он отметил, что Часов Яр находится на возвышенности. Такое расположение делает населённый пункт очень удобным для дислокации орудий и последующего обстрела окрестностей. В случае же прорыва фронта российские войска смогут войти в центральные районы, «в сердце Украины», как выразился руководитель ОВА.

Затем чиновник, как водится, начал просить у Запада оружия и боеприпасов. Он рассказал, что российская артиллерия и авиация за сутки наносят от полутора до двух с половиной тысяч ударов по позициям ВСУ, которые не могут отвечать сообразно из-за дефицита снарядов.

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