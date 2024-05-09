Генерал НАТО сделал последнее предупреждение Сырскому о России

В интервью изданию T-online отставной генерал НАТО Бен Ходжес предупредил главкома ВСУ Александра Сырского о серьезных последствиях, если тот не сможет выполнить поставленные задачи в текущем году.
«Этот год будет сложным», — отметил он, оценивая обстановку на украинском фронте и продвижение российских вооруженных сил.По мнению бывшего командующего армией США в Европе, главной задачей для главкома ВСУ Александра Сырского является стабилизация фронта с целью предотвращения крупных прорывов российских войск.
Ходжес также подчеркнул, что неудача в выполнении этой задачи приведет к серьезным психологическим последствиям для всех военнослужащих.
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Артем Кузьмин