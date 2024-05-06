Сырский направил резервы ВСУ на Красноармейское и Кураховское направления

Подразделения ВСУ находятся в крайне тяжелой ситуации в районе города Курахово и села Покровское, туда направлены резервы. Об этом сообщил главнокомандующий армией Украины Александр Сырский.
Сырский сообщил, что в связи со сложной ситуацией два дня работал в частях ВСУ на покровском и кураховском направлениях.
Он также признал, что армия России на данных направлениях имеет превосходство в личном составе и вооружении и ежедневно атакуют позиции ВСУ.
По словам главкома ВСУ, украинским военным необходимо удержать занимаемые позиции и выиграть время для формирования и подготовки новых резервов.
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«Во время работы с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА», — написал Сырский в своём Telegram-канале.
Он также признал, что армия России на данных направлениях имеет превосходство в личном составе и вооружении и ежедневно атакуют позиции ВСУ.
По словам главкома ВСУ, украинским военным необходимо удержать занимаемые позиции и выиграть время для формирования и подготовки новых резервов.
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Элина Позднякова