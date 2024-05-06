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Сырский направил резервы ВСУ на Красноармейское и Кураховское направления

Сырский: ВСУ вводят резервы из-за тяжелой ситуации под Кураховым и Покровским
06 мая 2024, 17:47

Подразделения ВСУ находятся в крайне тяжелой ситуации в районе города Курахово и села Покровское, туда направлены резервы. Об этом сообщил главнокомандующий армией Украины Александр Сырский.
Сырский сообщил, что в связи со сложной ситуацией два дня работал в частях ВСУ на покровском и кураховском направлениях.

«Во время работы с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА», — написал Сырский в своём Telegram-канале.



Он также признал, что армия России на данных направлениях имеет превосходство в личном составе и вооружении и ежедневно атакуют позиции ВСУ.

По словам главкома ВСУ, украинским военным необходимо удержать занимаемые позиции и выиграть время для формирования и подготовки новых резервов.

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На Украине сотрудники ТЦК набирают военных, которые не хотят воевать
Доброволец ВСУ Сазонов: ТЦК набирают немолодых военных, которые не хотят воевать
06 мая 2024, 18:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Политолог и доброволец 41-й механизированной бригады ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что ВСУ не хватает людей, а те военные, которых набирают в ТЦК, не готовы воевать. Об этом пишет украинское агенство «УНИАН».

По словам военного, у ВСУ достаточно вооружения, чтобы защитить Часов Яр, но людей для этого не хватает. Он отметил, что ТЦК присылают пожилых людей, больных, недостаточно подготовленных, немотивированных.

«Что толку, если пришло десять человек: двое — категорически не хотят воевать, двое не трезвеют, потому что они пили, видимо, месяц перед этим, двое больных», — заявил Сазонов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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#всу
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#вооружения
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ВСУ пошли на отчаянный шаг для сдерживания ВС РФ в районе Часов Яра
ВСУ взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часов Яром
06 мая 2024, 17:56

Фото: iStock/dzika_mrowka

Украинские военные взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часовым Яром, сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
«Сам по себе канал является серьезным препятствием для его штурма, перемещения вражеских сил. С другой стороны, уничтожение моста через канал означает, что на другой стороне, к сожалению, наших войск нет», — заявил Тимочко.

При этом уточняется, что на подобный шаг ВСУ решились для того, чтобы постараться сдержать наступление армии России по флангам от города.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают продвижение к югу от жилой застройки в районе Часов Яра и уже приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ, который располагается западнее канала Северский Донец.

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#военные
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#всу
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Игра словами: Политолог Кошкин о заявлениях Запада про ввод войск на Украину
06 мая 2024, 17:27

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин усомнился в полной серьёзности намерений Запада посылать свои войска на Украину, тем более на поле боя.
Он отметил, что если США и Европа и отошлют на Украину военных, то лишь для работы в тылу в качестве поваров, слесарей, подсобных рабочих.

«Только в последнюю очередь будут усиливать линию боевого соприкосновения. Что касается глобального ввода войск — это серьёзный вопрос, западные аналитики просто играют этим словосочетанием, не до конца понимая, что такое ввод войск. Если начало третьей мировой, то им придется глобально переписать сценарий всех происходящих событий», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кошкин.

А военный обозреватель Влад Шлепченко подверг сомнению отправку Францией большого числа военных на Украину.

«У Франции таких возможностей нет. Потому что у неё там Сухопутные силы — что-то чуть больше 100 тыс. человек. Но насытить именно армию, или, по крайней мере, несколько участков фронта, французскими специалистами — такое может получиться. Это то, к чему они стремятся», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Шлепченко.

Ранее МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину.

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#сша
#европа
#военные
#спецоперация
#россия
#украина
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Над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО «Вампир»
Минобороны: ПВО сбила семь снарядов РСЗО «Вампир» над Белгородской областью
06 мая 2024, 17:27

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Российские средства противовоздушной обороны сбили семь снарядов РСЗО «Вампир» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 16.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили семь реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что заводы и агропромышленные комплексы Белгородской области необходимо защищать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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#губернатор
#Вячеслав Гладков
#всу
#пво
#заводы
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Военэксперт рассказал о русской бомбе с «эффектом землетрясения», сброшенной на ВСУ
Военэксперт Живов: ФАБ-1500 похожа на разрыв маленькой ядерной бомбы
06 мая 2024, 17:22

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Удар российской планирующей авиационной бомбы ФАБ-1500 в районе Купянска был похож на землетрясение, об этом сообщил начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов. Бомба ударила по военному складу. «Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — рассказал Болвинов.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал про планирующие авиационные бомбы, которые используются на фронте.

«У нас на фронте широко используются фугасные авиационные бомбы калибра 250, 500, 1500. Взрыв ФАБ-1500 в районе жилой застройки можно сравнить с землетрясением. Такой же эффект может произвести разрыв бомбы ФАБ-3000, но достоверных сведений о том, что ФАБ-3000 оснащен универсальным модульным планированием и у него имеются носители, нет. Основной бомбардировщик нашей армии — Су-34. Он сейчас не имеет технический возможности поднимать бомбу ФАБ-3000. Для её использования необходимо Ту-22М3 — стратегический бомбардировщик оперативно-тактического уровня», — объяснил эксперт.

По словам военного блогера, Ту-22М3 или ФАБ-3000 по фугасности и мощности взрыва равна разрыву маленькой ядерной бомбы двух килотонн.

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#эксперт
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#донбасс
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В зоне СВО ликвидирован украинский чемпион Европы по тяжелой атлетике Пелешенко
06 мая 2024, 17:12

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские военные ликвидировали украинского чемпиона Европы по тяжёлой атлетике Александра Пелешенко. Об этом сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики.
Согласно сообщению, Пелешенко был заслуженным мастером спорта Украины, двукратным чемпионом Европы, участником Олимпийских игр по тяжелой атлетике в 2016 году.

Тяжелоатлет вступил в ряды ВСУ с первых дней начала российской спецоперации.

По данным Telegram-канал «Шёпот фронта», Пелешенко был ликвидирован в последний день отступления ВСУ из Работино в Запорожской области.

В понедельник, 6 мая,военкор Руслан Татаринов сообщил, что ВС РФ уничтожили «именитую троицу» ВСУ из города Стрый Львовской области. Он подчеркнул, что были ликвидированы Александр Луковец с позывным Броня, Оксана Демчук с позывным Гуцулка и Андрей Сидор с позывным Малыш.

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#всу
#вс рф
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Стало известно, что украинские военные тратят личные средства на нужды подразделения
Бойцы ВСУ рассказали, что тратят личные средства на нужды подразделения
06 мая 2024, 17:04

Фото: iStock/alfexe

Украинский военный психолог Андрей Козинчук рассказал, что бойцы ВСУ тратят личные средства на нужды подразделения. Об этом пишет украинское агенство «УНИАН».
По словам военного, он тратит 70% на нужды подразделения, а 30% — на себя любимого. Он отметил, что деньги в том числе уходят на покупку запчастей и ремонт техники.

Ранее Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации. Согласно законопроектам, предлагается продлить срок действия военного положения с 05:30 по московскому времени 14 мая на 90 суток. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
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#украина
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Будущее Украины зависит от захвата Крыма
Генерал НАТО Ходжес заявил, что у Украины без Крыма нет будущего
06 мая 2024, 16:58

Фото: iStock/gutaper

Отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl заявил, что у Украины без Крыма нет будущего. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Украина не сможет восстановить свою экономику. Он отметил, что крупные инвесторы не будут вкладывать в восстановление Украины, пока существует возможность возобновления военных действий. Бен Ходжес добавил, что расположение полуострова позволяет контролировать все черноморское побережье.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#сво
#экономика
#крым
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В Париже утверждают, что не отправляли Иностранный легион на Украину
МИД Франции утверждает, что Париж не отправлял Иностранный легион на Украину
06 мая 2024, 16:50

Фото: iStock/e-crow

МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Об этом внешнеполитическое ведомство написало в социальной сети X.
В МИД также отметили, что кампании по дезинформации, которые касаются поддержки Парижем Киева, не прекращаются.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с звучащими с Запада заявлениями о готовности отправить войска на Украину.

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