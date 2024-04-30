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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский поспешил с заявлением об освобождении острова Нестрига в Херсонской области. На самом деле боевые действия там продолжаются и ситуация обострилась.
Информация, переданная Сырскому об освобождении острова, оказалась преждевременной, сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на собственные источники. В публикации указано, что тот, кто доложил Сырскому об успехах в том районе, «натворил беды», так как операция ещё далеко не завершена.
Украинские военные чины призвали наказать «горячие штабные головы», которые желают выслужиться благодаря таким преждевременным отчётам о победах. Положившись на недостоверную информацию, главком ВСУ попал в глупое положение, заявив об успехе, которого не было, заключают авторы публикации.
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Александр Бойцов