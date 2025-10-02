Генерал объяснил, могут ли США передать Украине ракеты Tomahawk

02 октября 2025, 12:02

Генерал Липовой: Киев уже ведёт переговоры о поставках ракет с Вашингтоном

Фото: Istock / yuri4u80

США и Украина вполне могли начать переговоры по поводу возможной передачи Вооружённым силам Украины ракет дальнего действия типа Tomahawk. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.





По его оценке, Соединённые Штаты, вероятнее всего, удовлетворят просьбы Киева.





«Владимир Зеленский ни перед чем не остановится. Скорее всего, США предоставят ВСУ данное оружие, а Киев будет его применять, пока запас не иссякнет», — предположил Липовой.

«Зеленскому не дадут много Tomahawk. Это ракеты двойного назначения. Есть ракеты, которые запускаются с кораблей, подлодок и наземных установок. Зеленский просит последние, так как у ВСУ нет ни кораблей, ни подлодок», — заключил Липовой.