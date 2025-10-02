В Госдуме прокомментировали влияние передачи ВСУ разведданных от США на конфликт
Депутат Колесник: поставки вооружений ВСУ от США не повлияют на ход СВО
Поставка Вооружённым силам Украины американской разведывательной информации и вооружений, включая ракеты, не окажет серьёзного влияния на развитие специальной военной операции. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии NEWS.ru.
По его словам, США уже продолжительное время передают Киеву различные данные, включая сведения от спутников Starlink, и эту практику они вряд ли прекратят.
«Они как поставляли, так и будут поставлять, пока не получат по зубам сами. Эскалация конфликта от этого не повысится. Она как шла своим чередом, так и идёт», — отметил Колесник.Депутат также прокомментировал подход президента США Дональда Трампа, заявив, что тот использует методы, уместные скорее в бизнесе, чем в международной политике. Колесник подчеркнул, что логика из сферы недвижимости не срабатывает на геополитическом уровне, что, по его мнению, и приводит к стратегическим просчётам.
«От слов Трампа уже ничего не зависит. Он не управляет своим государством, работает глубинная Америка», — добавил депутат.