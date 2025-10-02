В Госдуме прокомментировали влияние передачи ВСУ разведданных от США на конфликт

02 октября 2025, 11:30

Депутат Колесник: поставки вооружений ВСУ от США не повлияют на ход СВО

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Поставка Вооружённым силам Украины американской разведывательной информации и вооружений, включая ракеты, не окажет серьёзного влияния на развитие специальной военной операции. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии NEWS.ru.





По его словам, США уже продолжительное время передают Киеву различные данные, включая сведения от спутников Starlink, и эту практику они вряд ли прекратят.





«Они как поставляли, так и будут поставлять, пока не получат по зубам сами. Эскалация конфликта от этого не повысится. Она как шла своим чередом, так и идёт», — отметил Колесник.

«От слов Трампа уже ничего не зависит. Он не управляет своим государством, работает глубинная Америка», — добавил депутат.