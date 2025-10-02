США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь территории России

02 октября 2025, 03:37

WSJ: США предоставят Киеву разведданные для ракетных ударов вглубь территории РФ

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Соединенные Штаты предоставят Украине разведывательные данные для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.





В материале уточняется, что американский лидер Дональд Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных служб и Пентагона содействовать украинским ударам по объектам российской энергетической инфраструктуры с использованием дальнобойного вооружения.



Администрация Трампа впервые одобрила оказание помощи Киеву в проведении таких операций.





Стубб заявил об изменении подхода Трампа к вопросу урегулирования конфликта на Украине

«США допускают возможность отправки Украине Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью около 500 миль (804 километров)», — пишет издание.