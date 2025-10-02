США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь территории России

Достижения.рф

WSJ: США предоставят Киеву разведданные для ракетных ударов вглубь территории РФ
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Соединенные Штаты предоставят Украине разведывательные данные для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.



В материале уточняется, что американский лидер Дональд Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных служб и Пентагона содействовать украинским ударам по объектам российской энергетической инфраструктуры с использованием дальнобойного вооружения.

Администрация Трампа впервые одобрила оказание помощи Киеву в проведении таких операций.

«США допускают возможность отправки Украине Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью около 500 миль (804 километров)», — пишет издание.
Однако The Wall Street Journal отмечает, что окончательное решение о конкретных видах передаваемого Киеву вооружения пока не принято.

Ранее политический обозреватель Грег Вайнер выразил сомнение, что президент США действительно передаст Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Он пояснил, что отношения между Москвой и Вашингтоном сразу завершатся, если США отправят Киеву Tomahawk, а тот их применит против РФ.
Мария Моисеева

