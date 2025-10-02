США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь территории России
Соединенные Штаты предоставят Украине разведывательные данные для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
В материале уточняется, что американский лидер Дональд Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных служб и Пентагона содействовать украинским ударам по объектам российской энергетической инфраструктуры с использованием дальнобойного вооружения.
Администрация Трампа впервые одобрила оказание помощи Киеву в проведении таких операций.
«США допускают возможность отправки Украине Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью около 500 миль (804 километров)», — пишет издание.Однако The Wall Street Journal отмечает, что окончательное решение о конкретных видах передаваемого Киеву вооружения пока не принято.
Ранее политический обозреватель Грег Вайнер выразил сомнение, что президент США действительно передаст Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.
Он пояснил, что отношения между Москвой и Вашингтоном сразу завершатся, если США отправят Киеву Tomahawk, а тот их применит против РФ.